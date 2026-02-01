8 kişinin hayatını kaybettiği kaza! İşte olay yerinden görüntüler
Antalya'da bugün feci bir kaza yaşandı. Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü şarampole devrildi. 8 kişinin öldüğü kazada 26 yaralı var. İşte kaza yerinden görüntüler...
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 yaralı olduğunu bildirdi. Kazanın nedeni henüz belli değil. İşte kaza yerinden görüntüler...
