8 kişinin hayatını kaybettiği kaza! İşte olay yerinden görüntüler

Antalya'da bugün feci bir kaza yaşandı. Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü şarampole devrildi. 8 kişinin öldüğü kazada 26 yaralı var. İşte kaza yerinden görüntüler...

8 kişinin hayatını kaybettiği kaza! İşte olay yerinden görüntüler - Resim: 1

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 yaralı olduğunu bildirdi. Kazanın nedeni henüz belli değil. İşte kaza yerinden görüntüler...

8 kişinin hayatını kaybettiği kaza! İşte olay yerinden görüntüler - Resim: 2
8 kişinin hayatını kaybettiği kaza! İşte olay yerinden görüntüler - Resim: 3
8 kişinin hayatını kaybettiği kaza! İşte olay yerinden görüntüler - Resim: 4
