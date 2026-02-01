"Altın puslu havayı sever" dedi anlattı! Altında yükseliş sürecek mi?

Haftanın ilk 4 gününde çok sert yükselen altın fiyatları bir günde yüzde 10'dan fazla kayıp yaşayarak hafta başındaki seviyenin de altına indi.Piyasalardaki hareketlilik sürerken küçük yatırımcının kafası karışık. Altın fiyatlarındaki yön merak ediliyor.

Yükselişin tekrar devam edeceğini dile getiren Ekonomist Beste Uyanık, "Çünkü altın puslu havayı sever. O yüzden hala altın ve gümüşün devrindeyiz." dedi.

Uyanık, vatandaşların tanımadığı bir enstrümana yatırım yapmaması gerektiğini ve yüzde 100 parayı tek bir yatırım aracına yatırılmamasının önemini vurguladı.

NTV'de yer alan habere göre tasarrufun ilk gelen parayla yapılması gerektiğini ifade eden Uyanık, "Harcanan parayla tasarruf yapılmaz." dedi.