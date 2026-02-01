Blok3 alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Ceza yağdı

Asıl adı Hakan Aydın olan Blok3, ehliyetsiz ve alkollü araç sürerken yakalandı. Ünlü rapçiye ceza yağdı.

Sabah'ın habere göre, trafik polislerinin uygulama esnasında çevirdiği Hakan Aydın'ın ehliyeti yoktu ve alkol testi yapılan genç rapçide 1.40 promil alkol tespit edildi. 24 yaşındaki Hakan Aydın, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kullandığı araç trafikten men edildi.

CEZA YAĞDI

Hakan Aydın'a "ehliyetsiz araç kullanmak" gerekçesiyle 23 bin 437 lira, "alkollü araç kullanmak" gerekçesiyle ise 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi. Rapçi hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gerekçesiyle adli süreç işleyeceği belirtildi.

AYDA 14 MİLYON LİRA...

Blok3'ün yalnızca Spotify'dan ayda 14 milyon lira kazandığı iddia edilmişti.