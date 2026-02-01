BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Yarıyıl tatili bitti okullarda ilk ders zili yarın çalacak

Yarıyıl tatili bitti okullarda ilk ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci dönemdeki ara tatillerini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

"Bayrak sevgisi" temasıyla başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile karşılaşacak
Kargo dolandırıcıları yine işbaşında! Çok dikkat edin sakın paylaşmayın
Kargo dolandırıcıları yine işbaşında! Çok dikkat edin sakın paylaşmayın
Türkiye Şara yönetimine iletti! Suriye'den çekilme için 3 şart
Türkiye Şara yönetimine iletti! Suriye'den çekilme için 3 şart
Blok3 alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Ceza yağdı
Blok3 alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Ceza yağdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması
CHP Genel Başkanı Özel'den Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti
Sahile vurmuş bir çocuk cesedi bulundu
Sahile vurmuş bir çocuk cesedi bulundu
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da
Türkiye'den İsrail açıklaması! Tüm dünyaya çağrı
Türkiye'den İsrail açıklaması! Tüm dünyaya çağrı