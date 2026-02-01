BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin 238 captagon hapa, İstanbul Havalimanı'nda ise 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu maddeye el koydu.

Abone ol

Ticaret Bakanlığından, ekiplerce ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin açıklama yapıldı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi - Resim: 0

Bu kapsamda, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 392 bin 238 captagon hapa el konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi - Resim: 1

"İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda ise ABD çıkışlı, söz konusu havalimanından ülkemizi transit geçerek, Hollanda'ya varışı planlanan hava kargo gönderisi içinde 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekipleri, etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri operasyonlarla, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlemekte, bu alandaki kararlı mücadelesini bu yılda da aralıksız sürdürmektedir."

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Sadece ülkemiz adına değil...
Şırnak'ta ele geçirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Sadece ülkemiz adına değil...
Makattaki kanama için utanıp doktora gitmeyenler dikkat! Hemoroid sanılan kanama, başka bir hastalığın...
Makattaki kanama için utanıp doktora gitmeyenler dikkat! Hemoroid sanılan kanama, başka bir hastalığın...
Şamil Tayyar'dan CHP kurultayı için 'mutlak butlan' iddiası! "Kılıçdaroğlu'nun etrafında..."
Şamil Tayyar'dan CHP kurultayı için 'mutlak butlan' iddiası! "Kılıçdaroğlu'nun etrafında..."
Epstein dosyasındaki yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin ismi geçti
Epstein dosyasındaki yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin ismi geçti
AJet'in Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
AJet'in Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan kafa karıştıran son dakika mesajı
ABD İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan kafa karıştıran son dakika mesajı
"Altın puslu havayı sever" dedi anlattı! Altında yükseliş sürecek mi?
"Altın puslu havayı sever" dedi anlattı! Altında yükseliş sürecek mi?
Haluk Görgün açıkladı: Savunma sanayisinde 2026 hedefleri belli oldu
Haluk Görgün açıkladı: Savunma sanayisinde 2026 hedefleri belli oldu
5,2 büyüklüğünde deprem oldu!
5,2 büyüklüğünde deprem oldu!
Özel görüntülerle şantaj! Oyunda tanıştığı kıza kabusu yaşattı telefonundan daha neler çıktı neler
Özel görüntülerle şantaj! Oyunda tanıştığı kıza kabusu yaşattı telefonundan daha neler çıktı neler
Konya'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Konya'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Yarıyıl tatili bitti okullarda ilk ders zili yarın çalacak
Yarıyıl tatili bitti okullarda ilk ders zili yarın çalacak