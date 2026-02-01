Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı ve İskenderun Limanı'nda uyuşturucu ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin 238 captagon hapa, İstanbul Havalimanı'nda ise 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu maddeye el koydu.

Ticaret Bakanlığından, ekiplerce ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 392 bin 238 captagon hapa el konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda ise ABD çıkışlı, söz konusu havalimanından ülkemizi transit geçerek, Hollanda'ya varışı planlanan hava kargo gönderisi içinde 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekipleri, etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri operasyonlarla, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlemekte, bu alandaki kararlı mücadelesini bu yılda da aralıksız sürdürmektedir."