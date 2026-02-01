BIST 13.838
Şamil Tayyar'dan CHP kurultayı için 'mutlak butlan' iddiası! "Kılıçdaroğlu'nun etrafında..."

AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Mehmet Sevigen'in CHP kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkacağını söylediğini aktardı. Tayyar, Böyle bir karar çıkarsa CHP yönetimi tümden düşer, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu işbaşına gelir. Olur mu, tahminim yok" yorumunu yaptı.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar eski CHP milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in istinafa taşınan CHP kurultayının iptali davasından “mutlak butlan” yönünde bir karar çıkacağını söylediğini aktardı.

Tayyar sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “CHP’li Mehmet Sevigen, istinafa taşınan CHP kurultay davasından ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağını iddia ediyor. Böyle bir karar çıkarsa CHP yönetimi tümden düşer, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu işbaşına gelir. Olur mu, tahminim yok” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tayyar, benzer iddiaların geçen hafta güvenilir bir kaynağı tarafından da kendisine aktarıldığını öne sürdü. Bu kaynağın Kılıçdaroğlu ekibinden biri olduğunu belirten Tayyar, “Sevigen’in ifadeleriyle birleştirince Kılıçdaroğlu ekibinin böyle bir ihtimali piyasa tabiriyle satın aldığını anlıyoruz.” dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun etrafında yeni bir hareketlilik var"

CHP çevresinde son dönemde yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Tayyar, eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun etrafında yeni bir hareketlilik ve hazırlık gözlemlediğini belirtti. Kararın hangi tarihte açıklanacağı belirsizken Tayyar’ın aktardığına göre, süreci yakından takip edenler kararın mart ayı gelmeden çıkmasını öngörüyor.

Tayyar, “İstinaftan ‘mutlak butlan’ kararı çıkar veya çıkmaz bilemeyiz ama karar gününe kadar siyasi tansiyon daha da yükselecek gibi. İzleyelim, görelim, kim haklı çıkacak?” ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"CHP’li Mehmet Sevigen, istinafa taşınan CHP kurultay davasından ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağını iddia ediyor.

Böyle bir karar çıkarsa CHP yönetimi tümden düşer, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu işbaşına gelir.

Olur mu, tahminim yok.

İlginçtir.

Öngörülerine itibar ettiğim bir dostum geçen hafta benzer bir iddiayı anlatmıştı bana.

Kaynağını sorduğumda ‘Kılıçdaroğlu ekibinden biri’ demişti.

Sevigen’in ifadeleriyle birleştirince Kılıçdaroğlu ekibinin böyle bir ihtimali piyasa tabiriyle satın aldığını anlıyoruz.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun etrafında yeni bir hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz.

Karar ne zaman çıkar?

Aynı ekip ‘Mart’a kalmaz’ diyor.

İstinaftan ‘mutlak butlan’ kararı çıkar veya çıkmaz bilemeyiz ama karar gününe kadar siyasi tansiyon daha da yükselecek gibi.

İzleyelim, görelim, kim haklı çıkacak?"

