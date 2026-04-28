"Evine gidildi" deyip açıkladı! Bomba iddia: Fenerbahçe, Tedesco görevdeyken İsmail Kartal ile anlaştı

Fenerbahçe'de Tedesco ile yolların ayrılmasının perde arkasına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbol yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, ayrılığın İtalyan teknik adam için sürpriz olmadığını belirterek, yönetimin haftalar önce İsmail Kartal'ın evine giderek 1,5 yıllık anlaşma sağladığını ve Tedesco'nun da bunu bildiğini açıkladı.

Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son veren Fenerbahçe'de, perde arkasında yaşananlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kalan 3 haftada takımı Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet eden ve 6-7 Haziran için seçim kararı alan sarı-lacivertli yönetimin, aslında haftalar öncesinden yeni hocasını belirlediği iddia edildi. Futbol yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, YouTube yayınında yaptığı açıklamalarda sürece dair çok konuşulacak "İsmail Kartal" bilgisini paylaştı.

Sabuncuoğlu, Tedesco'nun gönderilmesinin anlık bir öfke kararı olmadığını ve teknik heyetin zaten topun ağzında olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli takımın ligde kritik puanlar kaybettiği döneme işaret eden Sabuncuoğlu, "Tedesco adına ayrılık kararı 'sürpriz oldu' diyemeyiz. Antalyaspor ve F. Karagümrük puan kayıplarının olduğu zaman 'Fenerbahçe, Türk bir teknik direktör ile görüştü' diyordum" ifadelerini kullandı.

"İsmail Kartal'ın evine gidildi ve..."

Yönetimin o dönem görüştüğü ismin Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden İsmail Kartal olduğunu açıklayan Sabuncuoğlu, görüşmenin detaylarını da paylaştı.

Yönetimin bizzat tecrübeli hocanın kapısını çaldığını belirten başarılı gazeteci, "O isim İsmail Kartal'dı. Evine gidilmişti ve 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştı" dedi.

"Tedesco arkasından yürütülen anlaşmayı biliyordu"

Sabuncuoğlu'nun iddialarındaki en çarpıcı noktalardan biri ise, görevine devam eden Domenico Tedesco'nun arkasından yürütülen bu görüşmelerden ve İsmail Kartal ile varılan prensip anlaşmasından haberdar olmasıydı.

Tedesco'nun son dönemdeki gergin tavırlarına ve basına verdiği demeçlere dikkat çeken Sabuncuoğlu, "Tedesco da biliyordu. Tedesco'nun son yaptığı açıklamalar da bunu gösteriyordu" diyerek İtalyan hocanın aslında haftalar öncesinden biletinin kesildiğinin farkında olduğunu dile getirdi.

Seçim kararı alan Sadettin Saran yönetiminin, prensipte anlaştığı iddia edilen İsmail Kartal'ı takımın başına getirip getirmeyeceği veya bu kararı 6-7 Haziran'da seçilecek yeni başkana mı bırakacağı şimdilik merak konusu.