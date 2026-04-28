BIST 14.425
DOLAR 45,05
EURO 52,74
ALTIN 6.628,12

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran'ın koltuğuna 3 isim talip oldu

Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör Demonico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Mevcut Başkan Sadettin Saran seçimde aday olmayacağının sinyalini verdi. İşte Saran'ın koltuğuna talip olan isimler...

Galatasaray mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe’de olağanüstü seçim kararı resmileşti. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını duyurdu.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada seçimde aday olmayacağını da net şekilde ifade etti. Bu karar, kulüpte yeni bir dönemin başlayacağının en güçlü sinyali olarak değerlendirildi.

Aday sayısı 3'e çıktı

Seçim öncesi başkan adayları da netleşmeye başladı. Daha önce adaylıklarını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk’e, son olarak Hakan Safi de katıldı. Böylece Fenerbahçe’de başkanlık yarışı 3 adaylı hale geldi. (Mehmet Ali Aydınlar- Fotoğrafta)

Seçim yarışı kızışıyor

Adayların artmasıyla birlikte camiada rekabet yükselirken, projeler ve vaatler de merak konusu oldu. Önümüzdeki süreçte adayların kulübün geleceğine yönelik planlarını açıklaması bekleniyor. (Barış Göktürk- Fotoğrafta)

