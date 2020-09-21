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MEDYA

Esra Erol'da komşuyla kaçan Esra Karakuş : Kızımın babası eşim değil

ATV canlı yayınında Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay ekrana taşındı. Esra Karakuş 28 büyük komşusu ile kaçtı. Kocası onu aramaya çıkınca hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını aradığını söyledi. Fırat, komşusu ve 'abi, baba' gibi gördüğü Cengiz beyden şüphelendiğini anlattı. Eşinin komşuları olan ve ondan 28 yaş büyük olan Cengiz ile kaçtığını düşünüyordu. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Telefon bağlantısı yapan Esra, Cengiz bey ile birlikte olmadığını ısrarla söyledi. 

Esra bombaları patlattı
Esra yayına çıktığı anda 'abim' dediği Cengiz'le ilgili bombayı patlattı. 'Ben Cengiz'i seviyorum' diyen Esra, 'onunla birlikteyim, onunla kaçtım' dedi. Dahası da vardı. Meğer Esra ile 'abim' dediği komşusu Cengiz arasındaki ilişki 2 yıldır devam ediyormuş. Eşi Fırat'ın komşuları Cengiz'i baba gibi gördüğünü ve ona çok güvendiğini de pişkinlikle itiraf etti. Bombalar bu kadar değildi. Devamı daha beterdi. 

Kızım Ecrin'in babası Cengiz... 
2 yıldır 'abim' dediği Cengiz ile ilişki yaşayan Esra, küçük kızının babasının da kocası olmadığını açıkladı. Esra 'Küçük kızımın babası Cengiz' dedi. Bu açıklamayla büyük bir şok yaşayan Fırat, 'sana verdiğim 8 yıllık emeğe yazıklar olsun' dedi. Esra'nın pişkince 'Cengiz'i seviyorum kızım ondan' demesi herkesin tepkisini çekti. 

Cengiz başından beri biliyordu
Esra Karakuş öylesine pişkindi ki eşine 'hamileyim çocuğumuz olacak' diye müjde vermiş. Oysa bebeğin babasının Cengiz olduğunu biliyormuş ve Cengiz de bundan haberdarmış. Bebeğini doğurmaya hastaneye eşi Ferdi götürmüş, kapılarda çocuğunun doğumunu beklemiş. Esra Karakuş "doğumda Fırat yanımdaydı. Cengiz kapıdaydı ama görünmedi' dedi. Bu olayı gülerek anlatan Esra Karakuş, gizli ilişkisinden ve eşini 'aptal' yerine koymaktan ne kadar mutlu olduğunu yansıttı. 

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