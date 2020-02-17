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Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ten bomba açıklama namaz kılar oruç tutarım

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, canlı yayına bağlanıp, "İlk kez açıklıyorum" dedi ve düzenli olarak namaz kılıp oruçlarını tuttuğunu anlattı ve ekledi: Bunun için kimseye hesap vermem."

GENELKURMAY eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, yıllardır tartışma konusu olan bir özelliğiyle ilgili ilk kez itirafta bulundu. CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan Hilmi Özkök, "Ben mütedeyyin bir insanım, namaz da kılıyorum" dedi.

Benim özelim, bunun için hesap vermem

İlk kez bir canlı yayına bağlanan Hilmi Özkök, mütedeyyin bir insan olduğunu, generalliğine yakın 5 vakit namaz kılmaya başladığını açıkladı. Oruçlarını devamlı tuttuğunu, mesai saatlerinde namaz kılmadığını, o vakit namazlarını evine gidince kıldığını anlatan Hilmi Özkök, "Bu benim özelim kimseye hesap vermek zorunda da değilim" dedi.

İlk kez açıklıyorum...

İşte Hilmi Özkök'ün CNN Türk ekranlarında yaptığı o açıklama:

Burada ilk defa bir şeyi açıklıyorum, ben mütedeyyin bir insanım, generalliğime yakın namaz kılmaya başladım. Namaz kıldığımı hiç kimseden saklamadım. Orucumu devamlı tuttum. Ama hiçbir zaman odamda namaz kılmadım. Mesai saatlerinde namaz kılmadım. Akşamları evimde kıldım. Benim özelim, hesap vermem bunun için” dedi.

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