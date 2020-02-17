Survivor'da Yasin Obuz ve Parviz birbirine girdi Survivor eleme adayları bakın kim oldu
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Survivor 2020'nin ilk bölümü dün akşam yayımlandı. Ünlüler ve Gönüllüler ilk bölümde karşı karşıya geldi. Yasin Obuz ve Parviz Abdullayev, arasında ilk kavga gerçekleşti.
TV8 ekranlarında herkesin heyecanla beklediği yarışma Survivor 2020 başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler ilk kez karşı karşıya geldi. Baraka oyununda sert müdahaleler nedeniyle ilk kavgada Yasin Obuz ve Parviz Abdullayev arasında oldu.
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Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak Ünlüler ve Gönüllüler takımında erkekler mücadele verdi. İlk mücadelede erkekler birbirlerini yastıkla denize itmeye çalıştı.
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Baraka yarışıyla başlayan ilk mücadele ise oldukça sert geçti. Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalıştı.
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Baraka yarışında sert bir mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi. Tartışma sırasında iki yarışmacı da geri adım atmadı.
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