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Esen’in katiline müebbet hapis

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda cinayete kurban giden Esen Dülger’in (26) katil zanlısı Bekir Yeniyurt (32) yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında meydana gelen olayda tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Esen Dülger’in katil zanlısı olarak gözaltına alınan ve olay tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanan Bekir Yeniyurt için mahkeme heyeti kararını verdi.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına olayda hayatını kaybeden ve tabutunun üzerine konulan duvakla son yolculuğuna uğurlanan Esen Dülger’in yakınları ve avukatları ile katil zanlısı olarak yargılanan Bekir Yeniyurt’un avukatları katıldılar.

Tarafları son kez dinleyen ve kararını açıklayan mahkeme heyeti Esen Dülger’in katil zanlısı Bekir Yeniyurt’u müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti sanığa ayrıca ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

İddiaya göre, kız arkadaşı Esen Dülger ile buluşup birlikte yemek yiyen Bekir Yeniyurt daha sonra kiralık olduğu kaydedilen otomobile kız arkadaşını da alarak dün gece saatlerinde dolaşmaya çıkmış, ilk anda belirlenemeyen bir nedenden dolayı ikili arasında başlayan tartışma üzerine Bekir Yeniyurt otomobili Emlak Konutları mevkisi Önerler yolu üzerinde boş bir araziye çekmiş, ikili arasında tartışma burada da devam edince, Bekir Yeniyurt yanında taşıdığı tabancayla Esen Dülgar adlı genç kadına iki el ateş etmişti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri de boynuna isabet eden Esen Dülger olay yerinde hayatını kaybederken Bekir Yeniyurt öldürdüğü kız arkadaşını ve kiralık olduğu belirlenen otomobili olay yerinde bırakarak kaçmıştı.

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