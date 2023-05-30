Erdoğan Yendiyse sadece Kılıçdaroğlu'nu Yenmedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan %52 ile yeniden seçildi ve batı tipi demokrasilerde eşine benzerine az rastlanır bir başarıya imza attı.. 21 yıldır girdiği her seçimi, referandumu istisnasız kazanmış bir lider olarak cumhuriyetimizin 100.kuruluş yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı’nı başlatmak da ona nasip oldu..

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Bu sadece ve tek başına bir seçim değildi.. Seçim dediğin eşit şartlarda adaylar arasında olur.. Oysa Erdoğan bu seçime hiç de adil olmayan koşullarda başladı.. Onu değiştirmeyi kafasına koymuş olan emperyalistler adeta çıldırmışçasına açıktan oynadılar oyunlarını.. Yendiyse hepsini yendi Erdoğan..

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Dergileri, gazeteleri göstere göstere manşetler attı.. Ülkelerinin yöneticileri politikalarını güncelledi. Türkiye’nin finansal iflasa sürüklenmesi için operasyon yapan Londra tefecileri arka kapıdan Erdoğan’ın rakipleriyle gizli pazarlıklara kalkıştı.. Batı’da ne kadar arkamızdan film çeviren varsa Hepsini yendi Erdoğan…

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PKK’sı, FETÖ’sü, cümle terör örgütleri kol kola verdi Erdoğan’ı devirmek için. Kullanışlı elemanlar bulup himaye ettiler, türlü yalanlarla Erdoğan ve yakın çevresini suça bulaşmış gibi göstermenin gayreti içinde oldular.. Yendiyse kasetleri de yendi, kasetlerin oynatıldığı teypleri de yendi o teyplerde play’e basan elleri de yendi…

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Seçim dediğin siyasi aktörler arasında olur.. Erdoğan terör örgütleriyle, uluslararası kara para baronlarıyla, uyuşturucu kaçakçılarıyla, sermayesi belli olmayan haber televizyonlarıyla yarıştı bu seçimde.. Yendiyse Erdoğan, patronunun parayı nasıl bulduğunu bilmediğimiz o çadır televizyonlarını da yendi, o televizyonlarda çıldırmış gibi konuşan garip ekran figürlerini de yendi..

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Yarış olursa iki aday arasında olur.. Öyle miydi ya?.. Ne kadar birbirine benzemeyen siyasi parti varsa elele verdi Erdoğan’ı devirmek için.. Düşünün.. Irkçı söylemleri nedeniyle nefret objesine dönmüş olan Ümit Özdağ, kategorik olarak karşısında olduğunu düşündüğümüz PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ittifak etti.. Daha ötesi var mı?.. Yendiyse Erdoğan; HDP’yi de yendi Zafer Partisi’ni de yendi…

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Tek bir hamlede hem CHP’yi yendi hem de CHP içinde ince hesap peşinde olan Derin CHP’yi.. Sadece Kılıçdaroğlu aday olabilsin 6’lı masa garabetini çıkaran kadroyu faş edip ‘kazanacak adayla seçime gitmeliydik’ diyen CHP’lilerin önüne bıraktı.. Yendiyse CHP içindeki klikleri de yendi yani Erdoğan…

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Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin 'girseydi kesin kazanırdı' dediği Mansur Yavaş'ı da girmediği bir seçimde yendi. Onunla gizli/açık rekabeti yükselten hatta partisine rağmen kendi başına seçim çalışmaları yürüten Ekrem İmamoğlu'nu da yendi..

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Kendilerine ‘Lider’ dedirten siyasi partileri, logolarıyla seçime giremez hale getirdi.. Şimdi; Kılıçdaroğlu da, Meral Akşener de, Babacan da Davutoğlu da, Karamollaoğlu da, adını kimsenin tek seferde hatırlayamadığı o kişi de milletvekili bile değil.. Ne kadar parti varsa hepsini aynı anda yendi yani..

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Bir gün önce Erdoğan gitmeli yayınları yapan dergiler gazeteler bir anda çark etti. ABD’sinden İngiltere’sine kadar batılı ‘müttefik’lerimizin tamamı Erdoğan’ı tebrik etmek için sıraya girdi.. Yendiyse Emperyalizmi de yendi yani..

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Soğan fiyatları dediler.. Havuç fiyatları dediler.. İthal saman dediler, hıyarları denize döktüler.. Yendiyse Erdoğan stokçusundan piyasa manipülatörüne kadar her türlü fırıldaklığı da yendi..

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21 yıldır kimseni yenemediği Erdoğan bu seçimden de zaferle çıktı.. Çıktığı gün, “biz kazandıysak kimse kaybetmemiştir” dedi.. Oysa kaybedenler kulübü gerçek sonucu çok çok iyi biliyor…