Erdoğan öyle bir akıl ki, akılları delirtiyor!

A’raf süresi derki;…

“Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte

onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

Bugün Türkiye’nin geldiği noktayı görmek istemeyenlere Araf süresini öncelikle hatırlatarak yazıma başlamak istedim…

Türkiye’de 19 yıl da neler olmuş neler?

Hep yazdık..

Ama Doğalgaz rezervi finali olunca hatırlatarak oraya gelelim..

Hadi başlayalım…

Bismillah…

Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü… (Son teknoloji asma köprü Türk mimar ve mühendisleri tarafından yapıldı.)



1100 metre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü, 1300 metre uzunluğundaki dünyanın en geniş üzerinden stratejik demiryolu geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü…

Kocaeli Cengiz Topel, Kütahya Zaferi, Bingöl, Şırnak Şerafettin, Hakkari Selahattin Eyyubi Havalimanları…



Denizin üzerinde dünyanın sayılı havalimanlarından biri olan Ordu-Giresun Havalimanı..

Aynı şekilde Rize Havalimanı yapımı sürüyor.

Dünyanın ilk üç havalimanından biri olan İstanbul Havalimanı hizmete açıldı.

Yüksek Hızlı Tren…

Ankara-Eskişehir…

Ankara-Konya…

Konya-İstanbul…

Ankara-İstanbul…



Bitmedi…

Ya gemiler...

Heybeliada Korveti, Büyükada Korveti, Burgazada Korveti, Güngör Durmuş Lojistik Destek Gemisi…



Alemdar Korveti, Bayraktar Harp Gemisi, Oruç Reis Gemisi, Şehit Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi, Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi…



Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Sancaktar Amfibi Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi…



Yavuz Sondaj Gemisi, Kınalıada Korveti, Piri Reis Denizaltısı…



Ve Türkiye’nin ilk uçak gemisi Tuzla’da yapılıyor…

Devam edelim…

Rüyalarınızda dahi göremediğimiz savunma sanayimize gelelim…

Daha düne kadar dünyada başkalarında olan teknolojinin yeni konsepti olan insansız savaş uçağı SİHA’lar ve İHA’ların bu ülkede yapılacağını hayal eder miydiniz...

Bütün bunların altında kimin imzası var!..

Devam...



Bayraktar TB2 İHA, ANKA İHA, Kargu Kamikaze Mini İHA, Akıncı İHA-TİHA…

Cirit Füzesi, Kirpi Zırhlı Araç, Ejder Yalçın…

Atak Helikopteri, MPT-76, 5.56 MM Piyade Tüfeği, Gökbey Genel Maksat Helikopteri…



Daha bitmedi…

Say...Say bitmiyor...

Ya...

100 yılın dünya çapındaki en büyük (çağ atlatan) mühendislik projeleri unutulur mu?

MARMARAY…

AVRASYA TÜNELİ…

18-20 yıl önce rüyanınız da bile göremezdiniz!



Devam anlatmaya..



235 kara yolu tüneli…



İstanbul-İzmir otoyolu…



Uzay Ajansı, Uydu ve Bilim Üssü’nü bilir miydiniz?



Türkiye Uzay Ajansı…

TÜRKSAT 4B ve GÖKTÜRK I-II Uyduları, 4.5 G, Antarktika Bilim Üssü…

Avrupa’nın en modern rafineri, yıllık 1,5 milyar dolarlık cari açığı kapatmak için dost ve kardeş Azerbaycan ile yapılan birçok stratejik yatırımdan bir tanesi olan Star Rafinerini bilir misiniz?

Değeri 7 milyar dolar!

Kimin eseri bunlar?

Altında kimin imzası var?



Bitmedi…

32 stadyum…

35 yeni devlet üniversitesi…

Tam 458 baraj…

Her bir tarafımızı muhteşem Şehir Hastaneleri ile ören ve örmeye de devam eden bir lider...

İngiltere’si, ABD’si, İspanya’sı, İrlanda’sı, İtalya’sı ve çok sayıda ülkeye sağlık alanında destek olan, yardım uçakları kaldıran bir lider...

Bitmedi…Bitmedi…

Ya…

Bakü-Tiflis Ceyhan Petrol Hattı…

Ya…

Türkiye-Rusya Mavi Akım Projesi….

Ya…

Trans Anadolu Doğal Gaz Hattı…

Ya…

Rusya Türkiye Avrupa Türk Akımı Projesi…

Ya..

Karadeniz ve Akdeniz sularında Türk sondaj gemileri...

Akdeniz'deki 189 bin metre kare "deniz yetki antlaşması"...

VE..

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK MÜJDESİ..

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

Hedef 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmak..

Bütün dünya şaşkın…

Bir düşünün…

Türkiye'nin 3 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemisi var.

Hiçbir devletin böyle bir filosu yok, şirketlerin var.

Bu çok önemli bir şey.

Sondaj açmanın maliyeti; eğer kiralamış olsaydık 500 milyon dolardı ama kendiniz açınca 38 milyon dolar



İşte bu büyük müjde doğalgazdan çok öte, kirli senaryoları yırtıp sahiplerinin yüzüne çarpan, yeni Sevr'ler imzalatma hayalleri kuranlara tokat gibi bir cevapta olmuştur...

Artık net bir şekilde gördüler ki...

Türkiye artık eski Türkiye değil…

Yerli ve Milli silahlarını üreten bir Türkiye gerçeği var…

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı bitirme noktasına gelinmiş..

Yerlilik oranı, %20'den %75'e çıkmış..



Emre Erciş diyor ki..

"Son 10 yılda; Savunma Sanayi ve Enerji alanında zirve yaptık. Kendi silahımızı yapıp kendi teknolojimizi üretiyoruz.

Asıl şimdi Cumhur İttifakına sahip çıkmak gerekiyor.

Satranç tahtasında Savunma Sanayi "Vezir" enerji "Kale" dir. Küreselcilerin hem veziri hem kalesi düştü!.."

Aynen böyle işte...

Tayyip Erdoğan küreselcilerin hem vezirini hem da kalesini düşürdü..



Nereden nereye değil mi?

Bırakın şu partili bu partili olmayı…

Bu vatanın evladı olarak kim gurur duymaz böylesine büyük gelişmelerden…

Bu topraklara, bu vatana "aidiyet" duyun..



Ortada olan bir gerçek var ki bir zamanlar hayal olan projeleri bir, bir gerçeğe dönüştüren bir dünya liderine sahip olma gerçeğimiz var…



İşte o dünya lideri;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Bu gerçeği görmek istemeyenleri işte A’raf Süresi tarif ediyor!



Bu nokta da muhalefete gönderme yapılmış çok ilginç bir sosyal medya paylaşımını sizlerle paylaşmak istiyorum…



Diyor ki;



“Sevgili CHP’li arkadaşlar siz yine meseleyi yanlış anladınız doğalgazı yakarak kullanacaksınız çekerek değil öyle yapınca böyle saçmalamaya başlıyorsunuz...”(medya adamı)



İçine düştükleri durum işte bu...



Milli çıkarlar için bir iş olsa "istemezükcü"



PKK'yı bitirelim?

- Silahlı mücadele olmaz!



S400 alalım?

- Başımız belaya girer!



Mavi Vatan'ı koruyalım?

- Aman yalnızlaşırız!



Doğalgaz müjdesi var?

- Erdoğan gitmeden bana ne!



Mantıkları işte bu…



Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın zihniyeti bu!..



Bakın bütün bunların ışığında yazımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki yakın çalışma arkadaşının milletin duygularına da hitap edecek şekilde yaptıkları paylaşımlarla yazımı noktalamak istiyorum.



Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı "Tayyip Erdoğan aklını " öyle etkili bir sözle değerlendirmiş ki;

“Bir akıl ki, akıllar delirecek.. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek..”



Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Dr. Hasan Doğan noktayı final sözü ile koymuş..



‘Başını nerede eğeceğini, nerede dik tutacağını bilmektir en derin irfan. Allah seni başımızdan eksik etmesin”













