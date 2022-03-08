Erdoğan 25 yıldır savaşıyor!..

Sadece Cumhuriyet tarihine değil dünya siyaset tarihine iktidardan düşsün diye içeriden ve dışarıdan her yol denerek saldırılan bir başka lider gelmedi!..



Hem;

Büyükşehir Belediye Başkanı iken…



Hem;

AK Parti Genel Başkanı iken…



Hem;

Başbakan iken…



Hem;

Cumhurbaşkanı iken…



Şöyle bakıyorum…



Yaşamadığı ne kaldı ki!..

Darbe üzerine darbe!..



Parti içinden sırtından hançerlendi…



Yani 25 yıldır çekmediği kalmadı…



*

Siyasi yasak darbesi denediler!

(Şiir yüzünden ceza evine attılar)

Başaramadılar…



*

Medya darbesi denediler!

(Muhtar bile seçilemez artık)

Başaramadılar…



*

Kalkışma darbesi denediler!..

(Gezi Olayları- Sur-Hendek eylemleri!

Başaramadılar…



*

Yargı darbesi denediler

(17-25 Aralık kumpası)

Başaramadılar…



*

Askeri darbe denediler!..

(15 Temmuz hain darbe girişimi)

Başaramadılar…



*

Ekonomik darbe denediler!

(ABD yaptırımları)

Başaramadılar…



*

Kur darbesi denediler!..

(Dolar-Euro operasyonu)

Başaramadılar…



*

Şimdi de…

Market zinciri darbesi deniyorlar!..

Evet market zinciri darbesi!..

(Gıda ürünlerinde stoklar ve fahiş zamlar)





Fakat Türkiye'de bu küresel ekonomi baronlarına bağlı dev marketler zincirinin aylardır Tayyip Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin değirmenine su taşıdıkları aşikardır!..

Fakat!..

Tayyip Erdoğan’ın arkasındaki gücü hala anlayamadılar!..

O güç Tayyip Erdoğan'ı darbe savar yapmış!..



Bunun bir siyasi güç olmadığını kavrayamadılar!..

(Bu 3 harfli dev market zincirlerinden sözde değil icraat olarak hesap sorulmaması millete yanlış olacaktır!)



*

Nasıl oluyor da bunca oyuna, kumpasa, saldırıya rağmen Tayyip Erdoğan dimdik ayakta kalıyor



2 yıl önce yaşanmış bir mektup ile bir örnek verelim!.





Zehra,



Melisa,



Gizem,



Medine,

Esma,



Beyzanur,



Ravzanur,



Ebrar,



Rüveyda…



Her biri Kur'an kursu öğrencisi…



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlar!..



"Esselamu Aleyküm Tayyip Dedemiz" diye başlayan mektupta bakın hangi ifadeler var..



*



"Türk milletimizi içinde bulunduğu bu bataklıktan yaptığın ve yapacağın iyilik ve hayırlar ile çıkardığın ve tüm Muhammed (S.A.V) ümmetine sahip çıktığın için binlerce kez teşekkür ederiz.



Teheccüd namazlarımızın sonunda dualarımız hep seninle. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Bu dava hiçbir zaman son bulmasın, amin.



Hepimiz bu devlet, bu vatan için elimizden geleni yapacağız.

Size 50 hatim 156 Yasin-i Şerif hediye ediyoruz."



*

Çok ama çok anlamlı..



Anadolu'dan tüm mazlum coğrafyalara kadar 7'den 70'e milyonların duasını arkasına almış bir dünya lideri gerçeğinin arkasındaki güç işte bu!..

Yıkın yıkabilirseniz!..



Bunca badireyi hatta "Bu kez işi bitti" dedikleri her saldırıyı kazasız belasız atlatan...

Ülkesini küresel güçlere karşı bağımsız güç bir haline getirip bir gün dahi eğilmeyip dik duran...

İHA'ları, SİHA'ları, AKICI'ları, vs milli savunma sanayinin yerli üretimin yüzde 80'lere çıkaran...

Ülkesinde hayal denilen projeleri bir, bir gerçeğe çeviren, girdiği bütün seçimleri kazanan...

Bir lider olmak kolay mı?

Bu sadece siyasi başarı olamaz!..

25 yıldır adeta ateşkes dahi ilan edilmeden adeta her gün savaşan ve Türkiye'nin kaderini değiştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yolunu açan gerçeğin duanın gücü olduğunu anlamak için inanmak gerek...

Unutmayın…



İnsan “Bittim” dediğinde, Allah “Yettim” der...





