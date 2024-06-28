BIST 10.721
DOLAR 32,89
EURO 35,26
ALTIN 2.470,04
HABER /  EKONOMİ

EPDK duyurdu: Elektriğe yüzde 38 zam

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK duyurdu: Elektriğe yüzde 38 zam

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

Abone ol

EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı.

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Artık o saatlerde de ziyaret edilebilecek! Uygulama yarın başlıyor
Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Artık o saatlerde de ziyaret edilebilecek! Uygulama yarın başlıyor
TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım
TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım
57 kişiyi toplam 90 milyon lira dolandıran anne ve oğlu yakalandı
57 kişiyi toplam 90 milyon lira dolandıran anne ve oğlu yakalandı
Bakan Özhaseki tarih verdi! Deprem bölgesindeki konutlarda son durum!
Bakan Özhaseki tarih verdi! Deprem bölgesindeki konutlarda son durum!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş taciz mesajlarını ifşa etti: Yeter ulan, yeter!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş taciz mesajlarını ifşa etti: Yeter ulan, yeter!
Galatasaray ile PUMA arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı
Galatasaray ile PUMA arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı
LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı!
LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı!
Halil Umut Meler, EURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını yönetecek
Halil Umut Meler, EURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını yönetecek
Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
Sürekli ekran başında kalanlar için uzman isimden öneriler
Sürekli ekran başında kalanlar için uzman isimden öneriler
1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme! Yüzde yüz artıyor
1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme! Yüzde yüz artıyor
Ümraniye'de damperi açılan İSKİ kamyonu bariyerlere çarptı
Ümraniye'de damperi açılan İSKİ kamyonu bariyerlere çarptı