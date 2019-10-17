Fransız dergisinin kapağını gördünüz mü?



Kocaman bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi…



Başlığı;



EN TEHLİKELİ TÜRK



Evet!

En tehlikeli Türk…



Çok anlamlı bir söz vardır…

Derki.;



“Senin adın Türk!

Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt'a it, ite yavrum dediler, kalk, doğrul, yerinden yürü.

Geç öne!

Uyan ey Türk kendine dönmeyi dene! “



İşte Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürüyüşünü bu söz anlatıyor...

Türkiye Tayyip Erdoğan ile uyandı ve kendine döndü...

*



Sadece Türkiye değil…



Sadece Türk dünyası değil…



Afrika’sından, Ortadoğu’suna,



Orta Asya’sından Kafkaslara, Balkanlara…



Kadar bütün dünya mazlumları onunla uyandı…



Türk milleti, dünya mazlumları sesleri olacak böylesine bir lidere sahip olmayı çok özlemişti…



Bugüne kadar hiç bir lider dünya gündemini hiç bu kadar meşgul etmemişti…

*



Devletinin ve Milletinin hakkını ve hukukunu korumak için bir gün dahi taviz vermeyen…



Karşısında kim olursa olsun doğru bildiğini söylemekten asla çekinmeyen…



Üzerine içeriden ve dışarıdan oynanan bütün kirli oyunları milletinin desteği ile bozan….



Namerde muhtaç etmeyen, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran bir devlet otoritesi inşa eden…



Kararlarını “Acaba ABD, AB, İngiltere ne der” demeden hayata geçiren…



İçinde konuştuğu Birleşmiş Milletler' i dahi en ağır şekilde eleştirerek "Ayrımcılık" yapanları yerden yere vuran…



Ülke ismi vererek, sırf Yahudi, sırf Hıristiyan oldukları için ayrımcılığa uğrayanlara dahi sahip çıkan…



Tüm dünya liderlerinin önünde onları eleştirip “Dünya 5’den büyüktür” diye haykırırken olması gereken dünya düzenini anlatan…



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“Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye; 6 devletiz, tek milletiz. Türkistan bizim ata yurdumuzdur. Aynı dili konuşan, inancı bir, tarihi bir, kültürü bir; 300 milyonluk bir aileyiz”sözleri artık dünya Türklerinin de liderliğini üstlenen…



Bilge Kağan’ın o muhteşem sözü var ya…

"Ey Türk! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?"

İşte Türk devletinin üstüne mavi göğün çökmesine, töresinin bozulmasına fırsat vermeyen…



Yanı başında terör devleti kurulmasının önüne geçerek dünyaya meydan okurcasına sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren...

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Trump’ın kendisine 9 Ekim’de yazdığı “Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türkiye ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Gel anlaşalım."teklifine rest çekip Barış Pınarı operasyonu hızlandırıp, derinleştirip mektuba sahada sert cevap veren…



Macron’un "KKTC Cumhurbaşkanı M. Akıncı'nın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? " açıklamasına “KKTC'yi ne zamandır tanıyorsunuz?”

Merkel'e “ PKK'yı NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok? “

Arap Birliğine “Topunuz bir araya gelseniz, bir tane Türkiye etmezsiniz” diye cevap veren...



ABD ve Batı’ya “Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın.” diyerek sömürgeci ülkelere ders veren…

Açık ve net son derece kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarlarını koruma noktasında hiç tartışmasız başarılı bir siyaset yürüten...



İçeriden dışarıdan 18 yıldır üzerine oynanan bütün oyunlara, bütün ekonomik yaptırımlara karşı Türkiye’yi muhteşem projelerle ayağa kaldırıp küresel bir güç olma yolunda dev adımlar attıran…



Türkiye üzerine oyun oynayanlara “ NEREDEN ÇIKTI BU ERDOĞAN” dedirterek hayal kırıklığı yaşatan...

Bir dünya liderini gururla izliyoruz…

*

Ne diyor Sultan Alparslan;



“Biz Türkler temiz Müslümanlarız.

Biat nedir bilmeyiz.

Bu yüzden Allah bizi aziz kıldı!”



İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sırrı bu sözde saklı…

O nedenle Tayyip Erdoğan Batı dünyası ve ABD için "EN TEHLİKELİ TÜRK"

Allah varlığını eksik etmesin yar ve yardımcısı olsun...

Milletimizi korusun,

Ordumuzu muzaffer eylesin..









