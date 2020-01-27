Elazığ trenini bekleyen hacıanne!..

Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki deprem yine yüreklerimizi yaktı…

Öncelikle insanlarımızın acısı üzerinden yalan, yanlış ve kasıtlı algı operasyonları ile siyaset yapanlarla başlamak istiyorum...

“Her birinizi Allah bildiği gibi yapsın.”

Depremin ardından öyle öykülerle karşılaşıyoruz ki, gözlerimiz yaşarıyor, boğazımız düğümleniyor…

Allaha şükür Türkiye bir bütün olarak yaraları sarmak için seferber olmuş durumda…

Devlet baba şefkatli ellerini öyle uzatmış ki, depremzede vatandaşlarımızın bütün yaralarını sarıyor…

Bakanlarımız Süleyman Soylu, Murat Kurum, Fahrettin Koca 24 saat Elazığ ve Malatya halkının hizmetinde, arama kurtarma çalışmalarının başında nöbette…

Milletinin dertleri ile dertlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı cenaze töreninde gözlerinden yaşlar süzülüyor…

Kurtarma mücadelelerinde yaşanan dramlar ise ardında hafızalardan silinmeyecek görüntüler bırakıyor…

Enkazı elleri ile kazıyıp ellerini kanatarak bir annenin kurtulmasını sağlayan ve ülkemizde birilerinin “Defolsun gitsinler” dedikleri Suriyeli kardeşimiz Mahmud El Osman’ı mı yazalım?

O annenin “Tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça beni oradan çıkardı. O çocuğu asla unutmam” sözlerini mi yazalım?

Yoksa bir babanın unutulmayacak fedakarlığını mı yazalım...

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız, 24 saat sonra kurtarıldı.

Yüsra'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiye görevlisi, gözlerinden süzülen gözyaşları ile bakın yaşamını kaybeden babayı nasıl anlatıyor...



“Oradaki baba da bir kahramandı. Evlatlarının üzerine eğilerek bir kalkan vazifesi görmüş. Onların hayatta kalmasına vesile olmuş.

Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım.''

Duygulanmamak mümkün mü?

Söz konusu dayanışma olduğu zaman, ülkemiz insanının dünyada üzerine yoktur…

İşte Elazığ insanı da böyledir…

Elazığ bu coğrafyanın özüdür…

Elazığ memleket sevdasıdır…

Elazığ toprağın vatan olması için harcına katılan kandır…

Bakın okuduğum ve duygulandığım bir doktorun "Elazığ'daki ilk gün anısı" nı sizlerle paylaşmak istiyorum…

Dinleyelim…

***

Tıp fakültesini yeni bitirmiş, pratisyen hekim olarak ilk görev yaptığım yere, Elazığ'a bağlı bir beldenin sağlık ocağına gitmiştim.

Gençtim, bekârdım.

Küçük bir beldeydi gittiğim yer.

İlk gece bir eve misafir olmuştum.Tren istasyonunun hemen yanında bir evdi. Akşam yemeğinden sonra çaylarımız gelmiş, sohbetler edilmişti.

Üzerimde yol yorgunluğu, geldiğim yeni yerin yabancılığı vardı.

Saatler ilerliyor, ağır bir uyku beni içine çekiyordu. Ev sahibine bir şey de diyemiyordum.

Bir müddet daha geçti; yine bir hareket yoktu.



Evin büyüğü olan Hacıanneye sıkılarak:

“Anneciğim, sizin buralarda kaçta yatılıyor?” dedim.

Hacı anne:

“Evlâdım treni bekliyoruz. Az sonra tren gelecek, onu bekliyoruz” dedi.

Merak ettim, tekrar sordum:



“Trenden sizin bir yakınınız mı inecek?”

Hacı anne bakın ne dedi;

“Hayır evlâdım, beklediğimiz trende bir tanıdığımız yok. Ancak burası uzak bir yer. Trenden buraların yabancısı birileri inebilir. Bu saatte, yakınlarda, ışığı yanan bir ev bulmazsa, sokakta kalır. Buraların yabancısı biri geldiğinde, ışığı yanan bir ev bulsun diye bekliyoruz.”



***

Sevgili okurlar işte bizim insanımız bu…

Gakkoşlar bu....

Duygulanmamak mümkün mü?

Elazığ insanı işte bu…

Kimleri yetiştirip bu vatana armağan etmedi ki bu güzel şehrimiz..

Şehit Polisimiz Fetih Sekin'i hatırladınız mı?

Yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristlerin İzmir Adliye binasına saldırılarını tek başına püskürterek olası faciayı önlerken şehit düşmüştü..

Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin..

O da Elazığılı kahramanımızda...

Bu vatana bu millete Emniyet Genel Müdürü, İçişleri Bakanı olarak hizmet ederken unutulmazlar arasına giren Allah uzun ömürler versin Mehmet Ağar'da Elazığın yetiştirdiği değer değil mi?

O nedenle Elazığ bu vatanın en fedakar en güzel şehirlerinden biri...

Bugünde cesur yürek güzel kalpli bir Valisi Çetin Oktay Kaldırım bu güzel şehrimize hizmet ediyor...

Geçmiş olsun...

Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum..

Yardım eli uzatan, koşan, dertlenen herkesten Allah razı olsun...

Rahmetli babaannemin dilinden asla düşürmediği bir dua vardı…

“Allah devletimize zeval vermesin…”





