Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiler!

Hiziplerin partisi CHP'de sessiz bir iç savaş yaşansada bu sessizlik derin kulislere vurmuş durumda...

Yine büyük bir oyun sahneye konmuş durumda...

CHP her zaman ki gibi entrikaların partisi konumuna düşmekten vazgeçmiyor...

Bugünde tabloda bu...

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Genel Başkanlık hesabı yapan Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiği iddia ediliyor...

Nasıl mı?

-Aday olmak için diretmeye devam edersen "Tamam " deriz karşına aday olacağını söyleyen Özgür Özel'i çıkarırız ve seçimi açık ara kaybedersin...

-Çünkü Kemal Bey kimi işaret ederse o kazanır. Teşkilatlar Kemal Beyin oluşturduğu teşkilatı. Yüzde 80'nin kendisinden yana olduğunu bil...



-Böyle de kalmaz. Ardından 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı gösterilme şansının ortadan kalkacağını iyi hesap et..



Ve en önemli tehdit ise;

"Ceza alabileceğini, yasaklı olabileceğini ve yalnız kalabileceğini düşün.Arkanda durmayız."



İşte bütün bu oyunun içinde üç isim aktif...

1- Kemal Kılıçdaroğlu...

2-Özgür Özel..

3- Mustafa Sarıgül...



Yani gizli hesap şu..

Onursal Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Genel Başkan Özgür Özel...

İstanbul BB Başkan adayı Mustafa Sarıgül...



Mustafa Sarıgül'ün iştah ile Kemal Beyin yanında durmasının nedenide işte bu...

Hesap adamı yani...

Geleceği hesap ediyor...

Hemde yakın geleceği...



Belkide yargı kararının istihbaratını almış olabilir mi?

Yani CHP'de koltuğu Ekrem İmamoğlu'na bırakmamak için büyük direnç gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları gerçeği karşısında parti tabanında "Genel Başkan İmamoğlu olsun" diyen çoğunluk gerçeği var.."CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasını bekliyorlar" sözümü yabana atmayın,..

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Bakın ne yaşanmıştı geçtiğimiz hafta..



İmamoğlu demişti ki..

"Siyasi yasak, İBB seçimi, bunların hepsinin cevapları verilmesi gerekir evet ama kervan yolda düzülür. Bunların hepsi çok kolay şekilde çözülür. Mühim olanı değişimi gerçekleştirmek"

İmamoğlu'nun açıklamaları gündem olurken yakın arkadaşı gazeteci Fatih Portakal,İmamoğlu ile ilgili CHP'deki kulis bilgisini bakın nasıl paylaşmıştı..

CHP'de "Nasıl olsa İmamoğlu bayrak açtı, sıkıntı yok. Zaten İmamoğlu'na ceza kesecekler. 1-2 ay içerisinde Yargıtay'daki cezası onanacak ve İmamoğlu ister istemez saf dışı kalacak" şeklinde konuşuluyor. "Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun"

İşte mesele bu kadar büyük!..

Yani tehdit!

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasını sabırsızlıkla bekleyen bir yönetim yapısı olduğunu söylemek zor mu?

Her zaman nettir...

CHP'de "tabanın" değil, kurultayın dediği olur!..

Cumhuriyet Halk Partisinde ki "Halk" sözünün geçerliliği kurultayda sökmez!



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Anlayın artık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmek yerine partiyi kendisinin dizayn etmesi, koltuğunu bırakmamak için her yolu deniyor...

"Gemiyi limana sağsalim getirmek kaptanın görevidir" diyor ama ortada karaya oturmuş bir gemi olduğu gerçeğini görmek istemiyor...

CHP'de bugün "BATAN GEMİNİN MALLARI" üzerine oturan sözde kaptan bir Genel Başkan gerçeği var...

Bakın Eski Genel Sekreter Ecevit’in İsmet İnönü gibi bir lideri devirdiği CHP'nin tarihi kurultaydaki konuşmasının şu son sözleri ise veciz bir söz olarak belleklere kazınmıştır:

“Daha açık söylüyorum; vereceğimiz karar şudur: Demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür üyeleri mi olacağız, yoksa kapıkulları mı olacağız? Karar sizindir.”

Eğer İmamoğlu CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu ve zihniyetinden kurtarmak istiyorsa Ecevit'in bu sözü ile ortaya çıkmalı...

Yoksa bilmeli ki esirdir...