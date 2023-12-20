Ekrem İmamoğlu: Şimdiki moda İBB'ye ve bana saldırmak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray’da temel atma töreninde konuştu. İmamoğlu “Bu dönemin modası 'İBB ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak.’ Olsun o modayı görüyoruz. Onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart’ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray Sanat Meydanı ve Zeminatlı Otoparkı’nın temel atma törenine katıldı. Sözcü'de yer alan habere göre İmamoğlu, bazı kesimlerin tarihi çeşmeleri restore etmelerini küçümsediğini de hatırlatarak “Hatırlarsanız bir çeşme restorasyonuyla oradan su akıtmıştık. Aklı kesmeyen bir grup bizi ‘musluk takmakla’ komikleştirerek sözüm ona halka servis etmeye kalktılar. Şimdi görüyorum ki yine İstanbul'un ihmal edilmiş noktalarında devletimizin başka kurum ve kuruluşları da harekete geçiyor. Bizi mutlu ediyor. Yani tarihten bu yana eskitilmiş, yok sayılmış su akıtılmamış çeşmelere onların da musluk takmalarını buradan alkışlıyorum. Ama adı valilik ama başka kurumlar olsun. Çünkü güzel bir şeydir, önemli bir şeydir. Atamızın mirasına, geçmişimizin mirasına medeniyetin bugün bize bıraktığı o mirasa başka bir isim aramaya gerek yok. Gerçekten bu çabayı göstersinler. Bunlar özenli işler” diye konuştu.

"Bize yönelik eleştirilerin tamamı, büyük çoğunluğu..."

İmamoğlu şunları söyledi:

“Bize eleştiri yapılacak mı? Tabii ki yapılacak. Yapıcı eleştiriler ya da gerçekten yaptığınız işe dair daha iyiyi yakalamak adına bize sunulan önerileri dinliyor muyuz? Can kulağıyla dinliyoruz. Ama dikkat edin. Bize yönelik eleştirilerin tamamı, büyük çoğunluğu ne yazık ki belediyecilikle ilgisi olmayan millete tek bir fayda sağlamayan vakti geçmiş uyduruk siyasi yakıştırmalar, geçmişten bugüne defalarca sorgulayıp sorgulayıp, evirip çevirip ortaya koydukları işler. Olsun. Böyle bir dönem yaşanacak.

"Herhalde bu dönemin modası"

Herhalde bu dönemin modası da ‘İBB ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak.’ Olsun o modayı görüyoruz. Onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart’ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İş üretemiyorlar. İş üretecek kadroları kalmadı. Kimse onlarla çalışmak istemiyor. Bakın milletimize yüzümüz dönük. Biz neye güveniyoruz? Milletimizin aklına güveniyoruz. Ortak akla. Onlar neye güveniyor? Bir kişinin aklına güveniyorlar. Bir kişi. Kimdir o bilmiyorum ama bir kişinin aklına güveniyorlar. Bir kişinin iki dudağın arasından çıkan söze itibar ediyorlar. Biz de diyoruz ki ‘Biz 16 milyon insanımıza güveniyoruz."