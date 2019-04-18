Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı karşılamaya gidiyor.

Gazeteci Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programının İBB'ye ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki kabine toplantısı sonrası İstanbul'a hareket etti. Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programının İBB'ye ulaştığını söyleyerek karşılama töreninde Ekrem İmamoğlu'nun da yer alacağını ifade etti.