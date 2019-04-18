HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı karşılayacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı karşılamaya gidiyor.

Gazeteci Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programının İBB'ye ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki kabine toplantısı sonrası İstanbul'a hareket etti. Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programının İBB'ye ulaştığını söyleyerek karşılama töreninde Ekrem İmamoğlu'nun da yer alacağını ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş
Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş
G.Saray'dan Gümüşdağ için sert açıklama!
G.Saray'dan Gümüşdağ için sert açıklama!
HSK'den Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili açıklama
HSK'den Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili açıklama
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı
Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail güçleri yaralının hastaneye kaldırılmasını engellemeye çalıştı
İsrail güçleri yaralının hastaneye kaldırılmasını engellemeye çalıştı
"Ruslarla gizli iş birliğine dair delil bulunamadı"
"Ruslarla gizli iş birliğine dair delil bulunamadı"
BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?
Berat Kandili 2 veya 100 rekatlık namazı nasıl niyet edilerek kılınır
Berat Kandili 2 veya 100 rekatlık namazı nasıl niyet edilerek kılınır
İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır
İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Yorumlar 1 yorum