Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbul heyecanlı geliyor...

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin İngiltere'de bir müzayedede yaklaşık 6,5 milyon liraya satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi İstanbul'a getiriliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haziran ayında İngiltere'nin National Gallery'de sergilediği Fatih Sultan Mehmet portresini katıldığı müzayedede satın almıştı.

İstanbul'da sergilenecek eseri getirmek üzere İBB Kültür Daire Başkanı Mahir Polat ve bir heyet yola çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da haberi paylaştığı video ile duyurdu ve videoya şu notu düştü:

Fatih Sultan Mehmet Han tablosu İstanbul'a geliyor. Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Polat ve beraberindeki heyet, İBB tarafından satın alınan tarihi tabloyu teslim almak üzere İngiltere'deler. İstanbul heyecanlı.,