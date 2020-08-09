14 il için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte o iller

Yaz sıcakları etkisini sürdürürken yağış haberi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Ülke genelinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.