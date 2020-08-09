14 il için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte o iller
Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Antalya ve Isparta için şiddetli yağış uyarısı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğübazı yerlerde metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiğini duyurdu.
Yaz sıcakları etkisini sürdürürken yağış haberi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Ülke genelinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara’nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle İzmir ve Giresun’un iç kesimlerinde yerel yağışlar olması tahmin ediliyor.
Bu yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.
Yağışlar öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli (kilograma 21-50 metrekare) olacak.