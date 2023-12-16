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Ekmek teknesinde 25 yıldır ahşaba şekil veriyor

Ekmek teknesinde 25 yıldır ahşaba şekil veriyor

Elazığ’da baba mesleğini devam ettiren 66 yaşındaki Mustafa Yonar, 25 yıldır el emeği ile ahşaba şekil veriyor. Başta fırın küreği olmak üzere tabura, elek ve baston gibi ürünler yapan Yonar, ölene kadar bu işi devam ettireceğini söyledi.

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Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi Şıra Meydanı üzerinde baba mesleğini sürdüren 66 yaşında Mustafa Yonar, mesleğinin en eski ustalarından. Emekli olduktan sonra 25 yıldır ahşaba şekil veren Yonar, ilerlemiş yaşında rağmen halen aynı heyecanla işini sürdürüyor. Özellikle yaptığı ele emeği kürekler ile il genelindeki fırıncıların gözde ustası olan Yonar, bunun yanında un eleği, masa, tabura ve baston gibi birçok ürün yapıyor. Mesleğini severek yaptığını dile getiren Yonar, ölene kadar bu işi yapacağını söyledi.
Baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Mustafa Yonar, “Emekli olduktan sonra 25 senedir burada bu işi yapıyorum. Kürek imalatını yapıyorum. Ayrıca iskemle, ekmek tahtası, gibi ürünler yapıyorum. Bunların hepsi el emeği. Fırın küreklerinin yüzde 80’i el emeği diğerleri makine ile yapıyoruz. Dediğim gibi ben 66 yaşındayım, 25 senedir bu kürek işi ile uğraşıyorum. Burası babamın tezgahı, babam vefat edince biz de burada kürek imalatına başladık. Bu meslek sürdüren ve ben küçük kardeşim kaldı. Mesleği seve seve yapacaksın yoksa bu iş yürümez. Ölene kadar bu işi devam ettireceğim. Çırak olarak kimse gelmiyor. Bu işi kimse heves etmiyor” dedi.

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