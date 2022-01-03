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Ekmeğe yeni zam kapıda! 'Her şeye zam gelirken biz zam yapmazsak haksızlık olur'

Ekmeğe yeni zam kapıda! 'Her şeye zam gelirken biz zam yapmazsak haksızlık olur'

Üst üste gelen zamlar ve enflasyonun son 19 yılın rakorunu kırmasının ardından ekmeğe yeni zam kapıda. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Şu an yok ama artan enflasyon sonrası zam talebi bize gelecektir. Bizde makul seviyede olması için çalışacağız" dedi.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Ekmeğe zam gelecek mi? sorusuna ise Balcı "Şimdi gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon sonrası zam talebi bize gelecektir. Bizde makul seviyede olması için çalışacağız" dedi. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı şunları söyledi:

Ekmek 4-5 lira olmaz ama...

- 2021'de sağladığımız başarıyı 2022'de de gerçekleştirmek istiyoruz. Odun fiyatları çok pahalandı. Esnafımız bu kadar fedakarlık yaparken ekmeğin siyasete alet olmasını doğru bulmuyorum. 

- Ekmeğin fiyatı 4-5 liradan olacak iddiaları doğru değil. Zam şimdilik gündemimizde yok. Ancak artan enflasyon rakamlarından dolayı bize zam talebi gelecektir.

Her şey artıyor ekmekte de olmaması haksızlık olur

- Hemen hemen her üründe bir artış söz konusu. Ekmekte de olmaması haksızlık olur. Her bölgedeki esnaf kendi zam oranlarını belirleyecektir. Bizim amacımız makul seviyede olması. Bunun için çalışıyoruz.

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