Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı. 6 Nisan 2021'de de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada başkan Ali Koç’un corona virüse yakalandığını duyurdu. Koç’un pozitif sonuca rağmen durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı açıklandı. Fenerbahçe kulübünden gelen açıklamanın tamamı şöyle:

“Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

TFF de resmi sitesinden Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, “Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.