Eğlence mekanının önünde gelip ateş açtı

Ankara'da, gece saatlerinde bir eğlence mekanının önünde motosikletli şahıs tarafından tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ne motosikletle gelen şüpheli, henüz belirlenemeyen nedenle bir eğlence mekanının önünde bulunan kişiye tabancayla ateş etti.

Şüpheli, olay yerinde 10'u aşkın el ateş ederek motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak uzaklaştı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.