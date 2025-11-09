BIST 10.925
GÜNCEL

Gemlik'te dalış faciası: Genç vatandaş boğularak can verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan 25 yaşındaki Emirhan Aydın, Marmara Denizi Kumla Mahallesi mevkiinde dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkamayarak boğuldu. Olay yerine sevk edilen dalgıç polis ve sağlık ekipleri Aydın'ı çıkardı ancak Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan genç, boğularak hayatını kaybetti.

Emirhan Aydın (25), Marmara Denizi Kumla Mahallesi mevkiinde dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmadı.

İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

