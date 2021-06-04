BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Edirne'deki uluslararası halk pazarı 6 ay sonra kapılarını açtı

Edirne'deki uluslararası halk pazarı 6 ay sonra kapılarını açtı

EDİRNE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce kapatılan Trakya'nın en büyük pazarlarından "Ulus Pazarı" açıldı.

Abone ol

Çevre iller başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan pazarda, 300 esnaf tezgah açtı. "Sosyete Pazarı" olarak da bilinen pazarda maske, mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor, zabıta ekipleri de denetimler gerçekleştiriyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Türkiye'nin ve Edirne'nin sıkıntılı dönemler yaşadığını söyledi.

Ulus Pazarı'nın bölgenin en büyük tekstil pazarı olduğunu belirten Reisoğlu, "Pazarımız cuma günleri için bölgede ciddi bir alışveriş merkezi. Pandemi sürecinde en başta 'önce tedbir' dedik. Pandeminin hafiflemesi bittiği anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız tedbiri bırakmadan hijyen, mesafe ve maske kurallarına uyarak bu salgın tamamen ortadan kalkana kadar dikkatli olmalı. Pazarımız 6 aylık bir süreden sonra açıldı, vatandaşlarımız alışverişlerini yapıyor." dedi.

Pazar esnafı Salih Mızrak da pazarın açılmasına sevindiklerini belirterek, "İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Esnaf olarak zor günler geçirdik, bundan sonra iyi olacağına inanıyorum. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelenler bu hafta çok yok. Önümüzdeki haftalarda bunun artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Esnaf Kadir Baba ise pazarda müşterileri sürekli maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik uyardıklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Getir, 7.5 milyar dolar değere ulaştı! Pandemi en çok onlara yaradı
Attan düşüp ağır yaralanan jokey Samet Erkuş'tan iyi haber! 41 gün sonra gözlerini açtı
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Mustafa Sarıgül'den muhalefet yönelik bomba 'ABD' iddiası! Peşini bırakmam
Kadiri tarikatı nedir lideri Abdulkadir Şaşmaz kimdir?
QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi
Çin'de yolcu treni demir yolu işçilerine çarptı! 9 kişi öldü
1994'te kurulan ABD tezgahı! Çukurca ve Uludere'den 1000 civarı insanı kaçırdılar
Günlüğü 30 bin TL! Antalya'da ateş ölçülmeden binilmiyor: Turistlerin gözdesi oldu
Son dakika! Ermenistan mayını 2 Azerbaycanlı gazeteciyi katletti
Yorumlar