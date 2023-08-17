Dünyanın Beklediği O kafes Dövüşü Yapılmayacak

Evet belki de son zamanların en fazla merak uyandıran organizasyonlarından biri olacaktı .. Ama hislerim bana diyor ki; böyle bir maç asla olmayacak… Bunun nedenlerine ve neden ‘olmayacak’ dediğime az sonra geleceğim.. Ama gelin önce adayların fiziksel durumu ve performanslarına bakalım…

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Elon Musk da Mark Zuckerberg de düzenli olarak spor yapan bedenlerini çalıştıran ve hatta ikisi de dövüş sporlarıyla uğraşan iki çılgın.. Karşılıklı olarak avantajları da var dezavantajları da.. Mesela Elon Musk daha yaşlı.. Zuck 38 yaşında Musk ise 51.. Bu elbette performansı etkileyen bir faktör.. Bazı spor branşlarında 51 yaşında sahaya çıkan bile yok… Ayrıca Zuck, dövüş sporları konusunda Musk’a göre daha eski.. Pandemi döneminde başladığı Uzakdoğu dövüş sporu Jiu Jitsu’da artık derece sahibi.. Bu alanda gümüş ve altın madalyaları var.. Bu da onu her iki bakımdan da avantajlı hale getiriyor.. Musk yaşlı evet ama Zuck’dan daha uzun boylu.. Zuck 1.71 boyunda.. Musk ise 1.86.. Ayrıca sadece boy da değil.. Sahiden de Musk, Zuck’a göre daha iri yarı.. Bu fiziksel şartlar da Musk’ı avantajlı hale getiriyor..



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Kafes dövüşü, başka hiçbir spor dalına benzemiyor.. Elbette bazı kuralları var. Mesela maçın bitmesi için hakemin ‘Nakavt’ demesi lazım. Taraflardan birinin yerden kalkamaması durumu.. Ya da bir oyuncunun pes etmesi.. Bu durumlar dışında hakem teknik nakavt veya hakem kararıyla da oyunu sonlandırabiliyor.. Hiç yenişemezlerse de; vuruşlar, savunma ve diğer unsurlar göz önünde bulundurularak taraflar puanlanabiliyor.. Ama dedik ya.. Kafes dövüşü, yazılı olan bu kurallarına rağmen başka şekilde de sonuçlanabiliyor.. Örneğin 2010’da İngiltere'de düzenlenen bir kafes dövüşü sırasında İngiliz dövüşçü Michael Kirkham ve 2017’de Kanadalı karma dövüş sporcusu Tim Hague, bir etkinlik sırasında beyin kanamasından öldü.. 2016’da Portekizli dövüşçü João Carvalho, İrlanda'da düzenlenen bir kafes dövüşü etkinliğinde yaralanarak hayatını kaybetti.. Bu konuda çok örnek var.. Anlayacağınız, hiçbir şey garanti değil… Bu tenis maçı gibi bir düello değil yani.. Günün sonunda gerçek tekmeler ve gerçek yumruklar olacak..

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Şimdi gelelim böyle bir karşılaşmanın neden yapılmayacağına..

Zaten işler ciddiye binince teklifin sahibi olan Musk’ın nasıl geri adım attığını, Zuck’ın onu nasıl köşeye sıkıştırdığını hep birlikte gördük.. Musk biraz böyle bir adam.. Gaza gelip meydan okuyor, sonra da kaçacak delik arıyor.. Şu yazışmaya bakarsanız Musk’ın nasıl yan çizdiğini göreceksiniz..

Musk: Haftaya evinde bir antrenman dövüşü yapalım mı?

Zuckerberg: Gerçek bir kafes dövüşü yapmak istiyorsan kendin antrenman yapmalı ve yarışmaya hazır olunca bana haber vermelisin. Hiçbir zaman olmayacak bir şeyse bundan bahsetmeye devam etmek istemiyorum. Bu yüzden ya buna karar ver ve kısa süre içinde gerçekleştir ya da önümüze bakalım.

Musk: Pazartesi Palo Alto’da olacağım, senin Octagon’unda dövüşelim. Son dönemde pek idman yapamadım, bugün Lex Fridman’la yaptığım antrenman hariç. Aramızdaki cüsse farkını düşününce hiç ihtimal vermesem de belki de modern bir Bruce Lee gibisindir ve bir şekilde kazanmayı başarırsın

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Ama Hayır.. Ben bu dövüşün olmayacağı kanaatimi Musk’ın gelgit sözlerine dayandırmıyorum. Benim ana tezim bu değil.. Bence, bu ABD’nin en zengin iki adamının, içinde fiziksel riskler barındıran bu çocukça oyunu oynamasına, ABD derin devleti izin vermeyecek.. Neticesi önceden kestirilemeyecek bu garip maça iki devin çıkarılıp riske atılması ‘Amerikan Rüyası’na da MAGA’ya da uygun değil.... Sistem bu iki çılgın adamın dövüşmesine değil elele verip dünyayı sömürmeye devam etmesine yatırmış durumda bahisleri..

Ve hepimiz biliriz ki, ABD bahislerde sürpriz sevmez…