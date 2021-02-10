BIST 1.554
DOLAR 7,06
EURO 8,57
ALTIN 419,20
HABER /  YEREL

Doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

Rize'de önceki gün hastanede görevli doktora orakla saldıran ve sonrasında adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine dün tekrar gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Rize Devlet Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'na (34) odasında sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek üzerinde sakladığı orakla saldıran A.K. (42) olay sonrası gözaltına alınmış, çıkartıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama sistemi ile nöbetçi mahkemeye sevk ettiği A.K. hakkında ev hapsi kararı verilmesi üzerine bir üst mahkeme olan Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Emniyet ekiplerince evinden alınan şüpheli A.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mutant virüs nasıl tespit ediliyor? Prof.Dr. Hakan Oğuztürk tek tek anlattı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Hakkari'de 2 bin 218 personel ile 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı
Real Madrid, Getafe'yi iki golle geçti
Şanlıurfa'da skandala tepki yağıyor! Kilolarca eti bu şekilde taşıdılar
İrfan Can Kahveci'nin maliyeti dudak uçuklattı
İstanbul'da simide yüzde 25 zam geldi! İşte yeni fiyatı
Sabah yazarı Dilek Güngör'den TOBB'a tepki: Aidatları sileceklerine zam yaptılar!
Tarık Buğra kimdir kaç yaşında ne zaman öldü, eserleri neler?
Yorumlar