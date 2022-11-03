Devletin Faizi Yüzde 123’e Fırladı!

Her ay TÜİK’in enflasyon oranlarını kurbanlık koyun gibi bekler olduk!

TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı.

Buna göre enflasyon son 24 yılın rekorunu kırdı.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez on iki aylık dönemde enflasyon dört katı arttı!

Yani rekorlara doymuyoruz ekonomide…

Keza, verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi.

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Tabi enflasyonun bir TÜİK’lisi var bir de TÜİK’sizi…

ENA Grup ise yaptığı açıklama ile aylık enflasyonun %7, yıllık enflasyonun ise %185'e yükseldiğini açıkladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %185.34 gerçekleşti.

Yani alternatif araştırmalar ile resmi enflasyon arasında iki kattan fazla fark var…

Ben resmi kaynaklara inanırım derseniz de İTO’nun verileri var.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekim ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,8, toptan eşya fiyatları da ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.

Enflasyonda rivayet muhtelif!

Hangisine inanırsanız…

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Ama bizim yazımızda önemli olan TÜİK’in on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE oranı. Bu oran Ekimde yüzde 122,93 olarak belirlenmiş bulunuyor.

Zira bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

Yeniden değerleme demek cezaların ne kadar artacağı demek!

Yeniden değerleme demek devletin vatandaşına uyguladığı faiz oranı demek!

Şimdi ise Yeniden Değerleme rekor kırdı! Yüzde 123!

Devletin vatandaşa uyguladığı faiz %123’e yükseldi!

Yüzde 123 faiz…

Yanlış okumadınız…

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Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Yani Cumhurbaşkanı isterse vergiler açısından bu oranı yüzde 61'e kadar düşürebilir yada yüzde 182'ye kadar yükseltebilir. Yada bu rakamlar arasında bir rakam belirleyebilir...

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

Resmi oranı Maliye Bakanlığı tebliğ ile belirleyecek.

Yıl sonuna doğru da çıkartılacak tebliğler ile yeni yılda geçerli tutarlar belli olacak.

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Peki bu devletin vatandaşa uyguladığı faiz neden önemli?

Yeniden değerleme oranı neleri etkiliyor?

Şu kalemler hep Yeniden Değerlemeye tabi…

📌 Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarını

📌 İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu uyarınca kesilen idari para cezalarını

📌 Rekabet Kurulu'nca uygulanan para cezalarının tutarlarını

📌 Trafik cezalarını

📌 Kabahatler Kanunu gereğince verilen cezaları

📌 Mesken ve işyeri kiralarında istisna tutarlarını

📌 Ehliyet, pasaport, kimlik harçlarını

📌 İşverenlerin işçilere verdiği yemek parası muafiyet tutarını

📌 Miraslarda uygulanan vergi istisnasını

📌 Dava açmak için ödenen yargı harçlarını

📌 Ücret gelir tarifelerindeki gelir dilimlerini.

Tümü vatandaşın cebine doğrudan dokunan kalemler bunlar…

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Özellikle vergi dilimleri ve istisnalarının çok artması önemli…

Yani yeniden değerleme oranı sadece cezaları artırmıyor!

Aynı zamanda işçi ücretlerinden kesilen vergilerin dilimini de değiştiriyor. Eğer yeniden değerleme oranı değiştirilmezse şuan 32 bin olan %15’lik birinci dilim 71 bin 337 TL olacak.

Daha önce yazılarımda dile getirmiş, işçilerin taleplerini dile getirmiş ve "Vergi Dilimlerine Güncelleme Şart! (YAZI İÇİN TIKLAYIN)" demiştim.



Gerçekten de vergi dilimlerinden işçilerin şikayeti çok.

Hele de bu yıl!

Bu olursa işçilerin çok şikayet ettikleri çabucak dilime girme ve daha fazla vergi ödemeye zorlanma sorunu çözülür.

Yani yeniden değerleme oranı sadece vatandaş aleyhine değil vatandaş lehine de işliyor burada.

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Olayın teknik yönü böyle…

Ama bir de sembolik anlamı var bu yeniden değerleme oranının…

Zira bu Cumhuriyet tarihinin yeniden değerleme oranı rekoru bu!

Yeniden değerleme oranı devletin vatandaşlara uyguladığı faiz demek…

Yeni Ekonomi Modeli olarak ifade edilen “deney”e geçerken faizi düşürmenin hedeflendiği söylenmişti.

2020 Yeniden Değerleme Oranı % 9,11

2021 Yeniden Değerleme Oranı % 36,20

2021 Yeniden Değerleme Oranı % 92,93.

Şimdi ise yüzde 123!

Yani biz bu deneye başladık başlayalı devletin vatandaşa uyguladığı faiz on kat artmış…

Nereden nereye…

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https://www.internethaber.com/bunyamin-esen-1081z.htm