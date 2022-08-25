Vergi Dilimlerinde Düzeltme Şart!

Malum, Ocak ayında tarihi bir adım atarak asgari ücret üzerinden alınan vergiyi sıfırladık.

Şimdi herkese sıradan geliyor ama bu devrim niteliğinde bir değişimdi.

Eskiden “ülkemizde asgari ücretliden yüzde 15 vergi alınırken finansal gelirlerden bir kuruş vergi alınmıyor” eleştirisi yapılırdı hep.

İşçi kesiminin yıllardır beklentisi idi asgari ücretliden vergi alınmaması.

On yıllardır süregelen bir talep karşılandı.

İyi de oldu…

Vergi yükünün daha adil paylaşımı için dev bir adım atıldı.

Bunun üzerine asgari ücrete Ocak’ta yapılan yüzde 50 artışın üzerinde Temmuz’da da yüzde 30 daha artış oldu.

İşçi kesiminin ağır enflasyon yükünü almasa da kısmi bir ferahlama, kayıpların kısmen telafi edilmesi sağlandı.

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Ama, gelgelelim sorun çözülmedi.

Şuan milyonlarca işçi dertli!

Tüm şirketlerin insan kaynakları birimleri dertli. Bunun nedeni vergi dilimleri…

Temmuz’daki artış sonrasında vergi dilimlerinin de güncellenmesi bekleniyordu.

Ama Maliye Bakanlığı bunu yapmadı.

TÜRKİŞ Başkanı Ergün ATALAY da geçtiğimiz günlerde dillendirdi.

Gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında asgari ücrete paralel artış yapılmadığı için şimdi işçiler “Bir üst vergi dilimine daha erken giriyor.”

Yani işçilerin üzerindeki vergi yükü yüzde 30 arttı son iyi aydır.

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Bu hem İnsan Kaynakları çalışanlarının hesaplamalarını zorlaştırıyor, hem de çalışanın her ay değişen net ücret almasına neden oluyor.

Maaşı önceki aya göre düşen çalışan da soluğu insan kaynaklarında alıyor.

Gelin de izah edin…

İşçi böyle iş olmaz olsun diye lanet okuyor.

Hani işçi lehine bir düzenleme idi ya asgari ücret artışı, böylesi can sıkıcı bir düzenleme hatası yüzünden şuan işçiler dertli.

Hükümete tavsiyem yaptığı iyi işi kötü bir uygulama ile berbat etmemesi yönünde.

İşçinin ahını almak, hele de bu seçim sathı mailinde akıl karı değil.

Eskiden dilime yılın son aylarına doğru giren işçiler şimdi yıl içerisinde neredeyse iki dilime giriyor.

Asgari ücret yükselince vergi dilimleri hakkaniyetli sınır çok altında kaldı.

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Halen ücret gelirlerine uygulanan vergi dilimleri şu şekilde:

32.000 TL'ye kadar %15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası %27

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası %35

Eğer asgari ücret artışı yansıtılsa ilk dilimin sınırı 41 bini geçecekti.

Yani asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken aynı paralelde vergi dilimleri de yüzde 30 artırılmadı.

Hal böyle olunca da asgari ücretli biri bile Mayıs-Haziran ayında dilime girmeye yani, daha fazla vergi ödemeye başladı.

Hele müdür yardımcısı ve üstü çalışanlar yıl içerisinde iki kez dilime girmeye, yani yüzde 27’lik vergi ödemek zorunda kalıyor.

Yani asgari ücretli rahatlatıldı ama asgari ücretin biraz üzerinde yada orta gelirli çalışanların işi zorlaştı.

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Üstelik dilimlerin güncellenmemesi nedeniyle bir de beyanname ile uğraşanlar var.

Zira, kanunumuza göre yıllık geliri 880 bini geçen bir çalışanın ekstra gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

Birden fazla işverenin yanında çalışanlar için de özel düzenleme var: Birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının 70.000 lirayı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 880.000 lirayı geçmesi halinde beyanname verilmek zorunda.

Vermezse cezası var.

Verirse de ekstra vergisi var.

Tabi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebiliyor.

Ama geçmiş yıllara göre daha çok işçi beyanname vermek zorunda kalacak bu sene yıl bitmeden.

Hem de epey fazla…

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Özetle, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücret üzerindeki yükün kaldırılması iyi oldu.

Ama vergi dilimleri güncellenmez ise bu yük 16 milyon çalışanın sırtına bindirilmiş oluyor.

Elbette ki, almadan vermek Allah’a mahsus, Maliye para toplayacak ki harcasın.

Ama vergi dilimlerindeki bu adaletsizliği de gidermek gerekiyor…

Vergiyi tabana yaymak, çok kazanandan çok az kazanandan az almak, serveti vergilendirmek gibi ilkelerin gereği bu.

Yoksa, İK birimleri işçilerin her ay net maaş hesabı şikayetlerinden bıkmış durumda.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada topu Maliye’ye attı. Şimdi gözler Maliye’de.

İK’lar dört gözle Maliye Bakanlığı’ndan gelir vergisi dilimi güncelleme tebliği bekliyor.

Bu böyle biline…

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