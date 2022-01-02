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Denizli'de çılgın aşık sevgilisinin babasına kızdı! 60 bin TL'lik zarar verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de çılgın aşık sevgilisinin babasına kızdı! 60 bin TL'lik zarar verdi

DENİZLİ’de sevgilisinin babasına kızan genç, gece saatlerinde 1400 adet saman balyasını benzin dökerek ateşe verdi. Sevgilisinin babasını 60 bin TL’lik zarara uğratan genç, JASAT tarafından yaklaşık 1 hafta boyunca izlenen kameralar sonrası yakalandı.

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Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesinde meydana gelen olayda, 25 Aralık 2021 tarihinde gece saatlerinde Fahri D. isimli adamın saman balyaları benzin dökülerek ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1400 adet saman balyası kül olurken, toplam 60 bin TL’lik ise zarar oluştu. Kundaklama şüphesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) VE Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceledi. 7 gün boyunca izlenen güvenlik kameralarının ardından şüphelinin 19 yaşındaki Sezer B. Olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yerini tespit eden ekipler kıskıvrak yakaladı. Karakola götürülerek ifadesi alınan Sezer B., sevgilisinin babası Fahri D.’ye kızdığı için saman balyalarını ateşe verdiğini itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Sezer B. çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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