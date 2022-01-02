Manisa'da oyun oynarken kabusu yaşadı! Olayı gören anne baygınlık geçirdi: Ağlayarak izledim
MANİSA’da evinin önünde oynadığı sırada 8 yaşındaki Mert Dilek hayatının şokunu yaşadı.
Olay, 21 Kasım tarihinde Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Mert Dilek’i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı. Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada aşı vuruldu.
Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek yüzüne dikiş atıldı. Burada plastik cerrahide tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.