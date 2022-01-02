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ABD'de üniversiteler tek tek yüz yüze eğitimi bitirme kararı aldı

ABD'de üniversiteler tek tek yüz yüze eğitimi bitirme kararı aldı

ABD'de son haftalarda COVID-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı. 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

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Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

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