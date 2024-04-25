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MEDYA

Cüneyt Özdemir takı takip uygulamasını yorumladı! Yandı üçkağıtçı akrabalar...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da yaptığı yayında, bir vatandaşın yaptığı takip uygulamasını yorumladı. Düğünlerde kimin ne takı takıp, kime ne takı takıldığını takip eden uygulama için Cüneyt Özdemir, 'yandı üç kağıtçı akrabalar' yorumunda bulundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da yaptığı yayında, bir vatandaşın yaptığı takip uygulamasını yorumladı. Düğünlerde kimin ne takı takıp, kime ne takı takıldığını takip eden uygulama için Cüneyt Özdemir, 'yandı üç kağıtçı akrabalar' yorumunda bulundu.

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