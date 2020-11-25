BIST 1.339
DOLAR 7,96
EURO 9,47
ALTIN 463,06
HABER /  GÜNCEL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kafkaslar'da yeni bir dönem başladığını, Türkiye'nin Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Abone ol

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Talat: Geçmişteki gibi Rum tarafının istediği yapılıyor
İstanbul'da 2 bin lira maaşla lüks hayat yaşıyordu! Gerçeği 9 yıl sonra anladılar
Hakan Çalhanoğlu Juventus'a, Yusuf Yazıcı Milan'a!
İstanbul'daki iğrenç pedofili tuzağı! Fatih Altaylı 'gizli kalamaz' deyip sapığın kimliğini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ben ona öğretmen demem' açıklaması olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı mesajı verip Bülent Arınç'ı bombaladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de sahte 'Peygamber' sanığı hakkında karar! Mahkeme 9 şahsı tahliye etti
AGİT Minsk Grubunun 28 yılda çözemediği kriz 44 günde sonlandırıldı
Antalya'da lüks cipte infaz! 2 kişi hayatını kaybetti
Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya nefes kesen operasyon
Kenan Işık'ın son hali nasıl sosyal medyada fotoğrafları var iddiası
Kenan Işık'a ne oldu hastalığı nedir Kenan Işık son durumu nasıl
Yorumlar