Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Sakın bu oyuna gelmeyin!

Partisinin Eskişehir il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokrat çağrısına tepki gösterdi. Memurlara "sakın oyuna gelmeyin" diye seslenen Erdoğan, "Siz olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrat çağrısına tepki gösterdi.

"Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun?" diyen Erdoğan, memurlara "Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz" diye seslendi.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

-Üzerini basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi atlattıysak, 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Kardeşlerim, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz.

-Angola ziyaretinde 7 anlaşmaya imza ettik. Togo'da verimli görüşmeler yaptık.

"Türkiye'ye laf atanları kaale almıyoruz"

-Türk müteahhitler mega projelere imza atıyor. Bazı ülkeler bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havaalanlarında, kamu binalarında karşılıyor. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor. Bazı kesimlerin attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Afrika'daki katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları kaale almıyoruz.

-Kim bunlar batı, batı, Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmesi lazım, nereden, Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Bizi eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Afrika kıtasıyla işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

-İnsanımızı yeni hizmetler ve yatırımlarla tanıştırmaya devam ediyoruz. Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek toplu açılış heyecanını milletimizle yaşıyoruz. Hizmet yolcuğumuzu bugün de Eskişehir'de devam ettiriyoruz. İl danışma toplantımızın ardından beyaz eşya fabrikasıyla, 52 yeni fabrika ve altyapı tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanına geçecek burada da bakanlıklarımızın, belediyelerimizin yaptığı toplam 2,7 milyar TL'yi aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceğiz.

-Peki bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Hep söylüyorum ya Ziya paşanın sözünü; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar... Gelirken şehir hastanesinin önünden geçtik. Biz buyuz işte.

"Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun?"

-2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun?

"Sakın ha bu oyuna gelmeyin"

Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın.

- Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir'in anaları inşallah 2023'ü CHP'ye zindan edecektir.

-AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz. Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceğiz. Burada mutabık mıyız? Anlaştık mı? Durmak yok, yola devam diyor muyuz?