BIST 2.572
DOLAR 17,24
EURO 18,46
ALTIN 1.022,60
HABER /  SAĞLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu sorununa dair talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu sorununa dair talimat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların hastanelerden randevu alma konusunda yaşadığı sıkıntı kendisine iletilince kurmaylarına, "Konuyla ilgili adımlar atıyoruz. Sorun çözülecek" dedi.

Abone ol

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurmayları hastanelerde yaşanan randevu sıkıntısı başta olmak üzere bazı ilçelerde doktor bulunmaması gibi sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Parti kurmayları vatandaşın hastanelerden randevu alma konusunda sıkıntı yaşadığını, bu konuyla ilgili çok fazla şikayetin geldiğini dile getirdi.

Kurmaylar, "Bazı hastanelerde de randevu geç veriliyor, 10-15 gün sonrasına erteleniyor. Vatandaşlar sağlık hizmeti alma konusunda gecikiyor" dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

Doktorlara ek ücret
Yapılan toplantılarda kurmayların Cumhurbaşkanı'na bazı köylerde ve ilçelerde doktorların görev yapmak istemediğini, bundan dolayı vatandaşın sıkıntı çektiğini, doktorlara zorunlu bir görevin getirilebileceğini söylediği ancak Erdoğan'ın konuya sıcak bakmadığı, bunun yerine doktorların teşvik edilmesi gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığına bu gibi yerlerde görev yapan doktorlara fazladan ücret verilmesi konusunda bir çalışma yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

Aile diş hekimliği geliyor
Bunların yanı sıra, kurmayların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde gündeme gelen bir diğer konu da 'aile diş hekimliğinin' getirilmesi oldu. AK Parti kurmayları, "Sağlıkta dönüşüm çok güzel oldu. Şehir hastaneleri vatandaş nezdinde çok beğenildi. Bunlarla beraber 'aile diş hekimliği' sistemi de devreye girmeli" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığının iki pilot ilde bu uygulamayı hayata geçirdiği, diğer illerde de faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

ÖNCEKİ HABERLER
Camdaki Kız Hayri evli mi Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
Camdaki Kız Hayri evli mi Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
İsveç yine terör örgütü PKK'yı seçti: Başbakan Anderson şantajlara boyun eğiyor
İsveç yine terör örgütü PKK'yı seçti: Başbakan Anderson şantajlara boyun eğiyor
Alara Koçibey şoförü kimdir gerçekten aşk yaşadılar mı ilginç hikayesi
Alara Koçibey şoförü kimdir gerçekten aşk yaşadılar mı ilginç hikayesi
Alara Koçibey Cem Uzan evliliği neden boşandılar Camdaki Kız onların hayatı mı?
Alara Koçibey Cem Uzan evliliği neden boşandılar Camdaki Kız onların hayatı mı?
Avrupa'da ısınma ihtiyacı azaldı, soğutma ihtiyacı arttı
Avrupa'da ısınma ihtiyacı azaldı, soğutma ihtiyacı arttı
Hüseyin Gülerce'nin olay iddiası iki olaydan sonra CHP Genel Başkanı değişti
Hüseyin Gülerce'nin olay iddiası iki olaydan sonra CHP Genel Başkanı değişti
Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batırdı Müge Anlı buldu: 27 araç değil 14 araç sattım
Kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batırdı Müge Anlı buldu: 27 araç değil 14 araç sattım
MHP'li Semih Yalçın'dan Topal Osman Ağa teklifiyle ilgili açıklama
MHP'li Semih Yalçın'dan Topal Osman Ağa teklifiyle ilgili açıklama
Antalya'da ucuz ekmek satan fırını kurşunlamıştı! Bakın ne ceza verildi
Antalya'da ucuz ekmek satan fırını kurşunlamıştı! Bakın ne ceza verildi