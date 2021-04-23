Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı açıklamalar sizden ricam tedbirlere uyalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cemaate seslenen, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Erdoğan, 'Kardeşiniz olarak sizden ricam tedbirlere uyalım' dedi. Erdoğan şu sıralar ise, Çamlıca tepesinde Türkiye'nin en yüksek bayrak gönderinin açılışını yapıyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gitti. Erdoğan cuma namazının ardından cemaate seslenen Erdoğan ''Çok farklı günlerden geçiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Rabbim bu musibetten kurtulmayı nasip etti''

"Koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için. Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir gecesini de o coşkuyla yaşayacağız."