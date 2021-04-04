Covid-19'a karşı gelen Devlet Başkanları ölüyor!

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ortalıktan iki hafta kaybolduktan sonra öldü/öldürüldü.

Başkanın ölümü ülkenin başkan yardımcısı Samia Suluhu tarafından duyuruldu ve başkanın kalp yetmezliğinden öldüğünü söyledi. Öldüğünde Magufuli 61 yaşındaydı.

Duyuru, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin Batı ülkelerinde geliştirilen ve üretilen COVID-19 aşılarının güvenliği ve etkinliği konusundaki endişelerini dile getirmesinden birkaç gün sonra geldi.

Magufuli, sağlık bakanlığının COVID-19 aşılarını ancak Tanzanya uzmanları tarafından incelenip onaylandıktan sonra kabul edeceğini söylemişti

Tanzanya Sağlık Bakanı Dorothy Gwajima ise şöyle açıklamalarda bulunmuştu;

"Bu aşıların klinik olarak güvenli olduğu konusunda henüz tatmin olmadık. Kişisel hijyenimizi geliştirmeli, ellerimizi akan su ve sabunla yıkamalı, mendil kullanmalı, bitkisel buhar kullanmalı, egzersiz yapmalı, besleyici yiyecekler yemeli, bol su içmeli ve ulusumuzun bahşettiği doğal ilaçları [kullanmalıyız]."

Başkan Magufuli, aşı üreticileri tarafından yürütülen COVID-19 aşı denemelerinde Tanzanyalıların kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini yinelemişti. COVID-19 aşılarının zararlı olabileceği konusunda uyardı ve Tanzanyalıları korku içinde yaşamayı bırakmaya ve sağduyulu hastalık kontrol önlemleri almaya ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye çağırdı.

Başkan John Magufuli'nin ortadan kaybolması, onu potansiyel olarak iktidarı kaybeden 2. "Covid inkarcısı" Devlet başkanı yapıyor.

Muhalefet, çeşitli zamanlarda, Başkan'ı Kenya veya Hindistan'da "Covid19" ile hastaneye kaldırılmakla suçlamıştı , ancak durumun böyle olduğuna dair hiçbir kanıt kalmamıştı.

Bağlam eklemek gerekirse, John Magufuli Afrika'daki "Covid inkarcı" devlet başkanlarından biridir.

Geçmişte, sözde "Covid aşılarının" güvenliğini ve etkinliğini sorguladı ve Tanzanya'da kullanılmalarına izin vermedi.

Batı basınında Magufuli "bilim karşıtı" ve "popülist" olarak tasvir edildi, ancak Tanzanya halkının sağlığının Başkan için düşük bir öncelik olduğunu ileri sürmek doğru değildi. Aslında durum tam tersi.

2015'te ilk seçimini kazandıktan sonra, hastaneler için fonları artırmak ve AID ilaçları satın almak için hükümet maaşlarını (kendi maaşları dahil) kesti.

2015'te Bağımsızlık Günü kutlamalarını iptal etti ve parayı Kolera karşıtı bir kampanya başlatmak için kullandı . Sağlık, yönetiminin en önemli önceliklerinden biri olmuştur ve Tanzanya'nın yaşam beklentisi, görevdeyken her yıl artmıştır.

Başkan Magufuli'nin olumsuz haberleşmesi çok yeni bir olgudur. Başkanlığının erken dönemlerinde batı basını ve Soros destekli kuruluşlar, reformlarını övdü ve onu diğer Afrika ülkelerine "örnek" olarak nitelendirdi.

Covid'in bir aldatmaca olduğunu söylediğinde ise her şey değişti.

Tanzanya Devlet Başkanı'nın ani ölümünü veya değiştirilmesini görmek üzereysek, Covid çağında böyle bir kaderi yaşayan ilk Afrika devlet başkanı olmayacak.

Geçen yaz Brundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, Covid-19’u reddetti ve Dünya Sağlık Örgütü delegasyonuna ülkeyi acile terk etmesinin talimatını vermişti.

Her ne tesadüfse aniden gerçekleşen bir "kalp krizi" veya "şüpheli Covid19" nedeniyle öldü.

Halefi ise, Dünya Sağlık Örgütünü ülkeye geri davet etmek de dahil olmak üzere Covid politikalarının her birini derhal tersine çevirdi.

Burundi'de olduğu gibi, yeni yönetimin batı COVID deneysel "aşılarını" hemen kabul etmesini bekliyorum.

Başkan Magufuli pek “bilim karşıtı” olamazdı. Darüsselam Üniversitesi'nden kimya alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2019 yılında ülke ekonomisini iyileştirdiği için University of Dodoma tarafından fahri doktora unvanı verildi. Büyük bir siyasetçi ve küreselcilerin emrine girmeyi reddeden cesur bir başkandı. Sürekli halkının yanında ve toplumunun başındaydı.

27 Şubat’tan beri halkın arasından görülmedi...

Ve.. 17 Mart’ta ise yine saçma bir bahane ile ölüm haberi duyuldu..

Dünya sistemine, projelere ve derin tezgahlara karşı çıkan her insan aslında hakikati görmüştür.

Koronavirüs'e karşı çıkan bilhassa Covid-19 aşılarının güvenliğinden şüphe duyan liderler teker teker yok ediliyor. Bu aynı zamanda anlayana, çok büyük bir gerçeği gösteriyor.

Mazlumun yanında, zalimin karşısında duran ve ardından insafsızca katledilen JOHN MAGUFULİ’yi Rahmetle anıyorum..

İstikbal zalimlerin değil, Hakk’ın yolunda giden mazlumların olacaktır!

Selametle…