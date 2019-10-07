MEDYA

Çocuk 5. bölüm 2. fragmanı

Çocuk dizisi 5. yeni bölümüyle 7 Ekim 2019 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Çocuk'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çocuk 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çocuk'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Çocuk 7 Ekim 2019 Pazartesi akşamı Star'da...

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken; varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını 'Efe' koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
Avusturya’da silahlı saldırı 5 ölü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 71. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 4. bölüm
Ermeni dövüşçü Türk rakibi Batuhan Akduman'ı öldürmek istedi
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Megastar Tarkan'ı Londra sokaklarında kimse tanımadı
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
2019 tatil ayları okullar ne zaman kapanıyor ilk ara tatil başlangıcı
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
KYK yurt başvurusu yapma TC ile yurt başvuru yapma ekranı