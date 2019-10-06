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Duran kalp için zamanla yarış

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu’nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken, ambulansla hastaneye getirilen çocuklardan birine sağlık görevlisi tarafından sedye üzerinde durmaksızın kalp masajı yapıldı.

Çukurca ilçesi Narlı köyü yakınlarındaki Zap Suyu’na giderek alabalık avlamaya çalışan amca çocukları Y.E. (17) ile H.E. (15), aniden akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgede arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucundan 2 çocuk da bulunarak ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Y.E., sedye ile ambulanstan indirilirken sağlık görevlisinin durmaksızın kalp masajı yapması da sonuçsuz kaldı. Tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

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