GÜNCEL

YPG'li teröristler tutuştu, sınıra yerleşti

Türkiye'nin Fırat'ın doğusu için başlayacağı harekat öncesinde YPG/PKK'lı teröristler sınırdaki Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a yerleştirildi.

Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti.

TERÖRİSTLER SINIRA YERLEŞTİ

Terör örgütü YPG/PKK zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirdi.

YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü.

Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD'nin en büyük askeri üslerden Çelebiyye'den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti.

Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD'ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Senetlerle ilgili vatandaşa kritik uyarı: Sakın yırtmayın! Ödemek zorunda kalabilirsiniz
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat Tam yüzde 37.7 artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ak Partililere fitne uyarısı!
Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolar ihracat
Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş gözaltına alındı
Rusya'dan Venezuela açıklaması! Devam edeceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'dan enflasyon rakamlarına tepki
Düzce'de otomobil 30 metrelik viyadükten uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
2020 KPSS tarihi ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman?
Tuvana Türkay seksiliğini gösterdi, özel pozlar verdi!
O Ses Türkiye'ye RTÜK çalışanı damga vurdu jüriler duyunca şaşkına döndü
AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor 2019 AÖL ders ekle/sil işlemi
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı sözler
Pastırma sıcakları ne zaman başlar kaç gün sürecek?