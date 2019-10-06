Adana'da genç kız gölde boğuldu

ADANA merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Çatalan Köprüsü'ne gelen Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile gölü seyrederken düştü.

Bunun üzerine Sefa İ., hiç düşünmeden arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı.

Sefa İ., bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı.

Sefa İ. de boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar göle ip attı.

İpten tutunan Sefa İ., güçlükle karaya çıkıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sualtı polisi ise genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede bulunan ve sudan çıkartılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ise genç kızın nasıl öldüğü yönünde araştırma başlatırken, genç kız intihar mı etti yoksa düştü mü bu ortaya çıkacak.