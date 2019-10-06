YEREL

Adana'da genç kız gölde boğuldu

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde bir genç kız boğuldu. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı ise çevredeki vatandaşlar tarafından ip atılarak sudan çıkarıldı.

ADANA merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Çatalan Köprüsü'ne gelen Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile gölü seyrederken düştü.

Bunun üzerine Sefa İ., hiç düşünmeden arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı.

Sefa İ., bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı.

Sefa İ. de boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar göle ip attı.

İpten tutunan Sefa İ., güçlükle karaya çıkıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sualtı polisi ise genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede bulunan ve sudan çıkartılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ise genç kızın nasıl öldüğü yönünde araştırma başlatırken, genç kız intihar mı etti yoksa düştü mü bu ortaya çıkacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Bursa'dan kaçırıldığı iddia edilen genç kız Antalya'da bulundu
Beşiktaş Alanyaspor maçı maçı golleri ve geniş özeti
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
Denizli'de bıçaklanan şahıs herkesi şaşkına çevirdi
2019 tatil ayları okullar ne zaman kapanıyor ilk ara tatil başlangıcı
60 saniyede bugün (6 Ekim 2019)
Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı
KYK yurt başvurusu yapma TC ile yurt başvuru yapma ekranı
Duran kalp için zamanla yarış
2020 KPSS tarihi ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman?