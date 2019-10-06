GÜNCEL

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni test görüntülerini yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, “Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah” notu ile paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle
Ankara'da kan donduran olay! 2.5 aylık Çınar bebeğin ölümündeki ayrıntılar şoke etti
130 bin metal işçisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Senetlerle ilgili vatandaşa kritik uyarı: Sakın yırtmayın! Ödemek zorunda kalabilirsiniz
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat Tam yüzde 37.7 artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ak Partililere fitne uyarısı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Duran kalp için zamanla yarış
Batman’daki cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı
2019 tatil ayları okullar ne zaman kapanıyor ilk ara tatil başlangıcı
Tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YPG'li teröristler tutuştu, sınıra yerleşti
KYK yurt başvurusu yapma TC ile yurt başvuru yapma ekranı
Kılıçdaroğlu'dan enflasyon rakamlarına tepki
2020 KPSS tarihi ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman?