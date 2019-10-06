Ermeni dövüşçü Türk rakibi Batuhan Akduman'ı öldürmek istedi

Sosyal medya platformu Twitter'da yer alan paylaşımda yer alan görüntülerde; ringe çıkan Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasındaki müsabaka izleyenleri şok etti. Ringde üstünlük sağlayan Ermeni asıllı sporcu Türk sporcunun üzerine çıkarak uzun bir süre boğmaya çalıştı.

Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi. Ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğmak istedi. Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar dikkatlerden kaçmadı.

Türk sporcuyu öldürmek istedi

Elde edilen bilgilere göre maçın Rusya’da oynandığı tahmin ediliyor. Türk ve Ermeni sporcular arasındaki çekişme tüm dünya tarafından biliniyor. Ancak Abrahamyan, tarafından yapılan bu girişim birçok spor yorumcusu tarafından resmen adam öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirildi. Yapılan paylaşım bir çok eleştiri alırken bazı ermeni vatandaşlarının dahi yaşanan olaya tepki gösterdiği görüldü.