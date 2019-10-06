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Megastar Tarkan'ı Londra sokaklarında kimse tanımadı

Megastar Tarkan konser vermek için İngiltere'nin başkenti Londra'daydı. Londra sokaklarını gezen Tarkan, bu anları Instagram'da yayınlarken, kimsenin Megastar'ı tanımaması dikkat çekti.

Megastar Tarkan, Londra sokaklarını gezdi ve konseri öncesi moral depoladı.

Çok neşeli gözüken Tarkan, eğlenceli anlarını, Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hayranlarına bol bol selam ve öpücük yollayan Megastar'ı İngilizlerin tanımaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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