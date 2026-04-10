Çinli Profesör Jiang'dan çarpıcı Türkiye analizi

Çinli Profesör Jiang Xueqin, ABD-İsrail'in İran'a başlattığı ve geçici ateş kararı alınan savaş üzerinden Türkiye hakkında çarpıcı bir analizde bulundu. Çinli profesör "Türkiye, her taraf için o kadar vazgeçilmez hale gelecek ki, bu savaş sonunda müzakere yoluyla çözüme ulaştığında tüm yollar Ankara'dan geçecek." dedi.

Türkiye için "Kimsenin dikkatini çekmeyen gerçek krallık yapıcı" diyen Xueqin hiçbir tarafın Türkiye'yi düşman edinmeyi göze alamadığını belirtti.

Çinli profesör, "Türkiye'nin coğrafyası, belki de şu anda dünyadaki herhangi bir ulusun en olağanüstü stratejik varlığı." dedi.

Xueqin, "Türkiye, her taraf için o kadar vazgeçilmez hale gelecek ki, bu savaş sonunda müzakere yoluyla çözüme ulaştığında tüm yollar Ankara'dan geçecek. İletişim kanalları Türk olacak." dedi.